Количество патронов для хранения дома ограничат в Казахстане

Количество боеприпасов к нарезному и гладкоствольному оружию, которое владельцам можно хранить дома, в настоящее время не ограничено, но скоро ситуация изменится, рассказал вице-президент Казахстанской оружейной ассоциации "Корамсак" Сергей Катнов.

По его словам, сейчас на утверждении в правительстве находится проект изменений, касающихся закона "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия".





Разрабатывался проект министерством внутренних дел при активном участии ассоциации. По словам Катнова, правительство должно принять изменения в самое ближайшее время.





Изменения касаются количества патронов, которое разрешается хранить в сейфе с оружием. После принятия изменений, так можно будет хранить до 500 патронов к гладкоствольному оружию и до 100 к нарезному.





"Введут ограничения. Раньше их не было, но для подавляющего большинства владельцев этого более чем достаточно. Если нужно большее количество патронов для гладкоствольного оружия, нужно будет ставить отдельный сейф", — описал Катнов часть изменений, касающихся хранения патронов.





Однако даже в отдельном сейфе можно будет хранить до 1 тысячи патронов к гладкоствольному оружию. Что касается винтовочных патронов, больше сотни в любом случае иметь казахстанцам не разрешат. Для любителей расходовать патроны пачками могло быть хуже. По словам вице-президента ассоциации, МВД при разработке проекта изменений предлагало ограничить количество патронов для нарезного оружия до 50.



