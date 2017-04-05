В Казахстане стартовала кампания прикрепления населения к поликлиникам

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщила вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева, сообщает сообщает Zakon.kz





В пресс-конференций также приняли участие директор департамента организации медицинской помощи МЗ РК Ажар Тулегалиева, председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Елена Бахмутова и руководитель управления Департамента развития электронного здравоохранения МЗ РК Бейбут Есенбаев.





«Поликлиника – это «входные ворота» для получения какой-либо медицинской помощи. Важно проверить, где Вы на самом деле прикреплены. Ведь нередко гражданин проживает в одном городе, районе, а зарегистрирован по другому адресу. В таких случаях могут возникнуть проблемы с медицинским обслуживанием. В этой связи, с 5 апреля по 31 июня нужно определить свой статус в системе ОСМС», - сказала в ходе пресс-конференции Лязат Актаева.





В свою очередь, председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Елена Бахмутова отметила, что текущая прикрепительная кампания особенно важна и является одним из подготовительных мероприятий по внедрению системы обязательного медицинского страхования (ОСМС).





«Важно уже сейчас определиться со своим статусом, понять к какой категории граждан вы относитесь и кто оплачивает вашу страховку: государство, работодатель либо вы сами», - пояснила Е.Бахмутова.





При этом она отметила, что по закону об ОСМС существует 15 льготных категорий граждан, страховые взносы за которые оплачивает государство.





Прикрепление граждан к организации первичной медико-санитарной помощи (далее – ПМСП) осуществляется по месту постоянного или временного проживания, работы, учебы, с учетом права свободного выбора врача, медицинской организации в пределах одной административно-территориальной единицы. При свободном выборе гражданином врача и поликлиники прикрепление к поликлинике осуществляется не чаще одного раза в год.





Организации ПМСП осуществляют прикрепление при личном обращении граждан. Допускается прикрепление членов семьи при наличии их письменного согласия одним из членов семьи на основании заявления произвольной формы при предоставлении документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи.





«При выборе поликлиники для медицинского обслуживания не стоит забывать о территориальной близости ее расположения к вашему дому. Близкое расположение поликлиники удобно Вам и Вашему участковому врачу. При вызове на дом он сможет обслужить Вас своевременно и качественно», - отметила директор департамента организации медпомощи МЗ РК Ажар Тулегалиева.





Наряду с этим, в своем выступлении вице-министр отметила, что прикрепление граждан к поликлинике очень важно для участия в системе ОСМС. Ведь именно через поликлинику открывается доступ в систему здравоохранения, и в частности для будущих застрахованных граждан - к пакету медицинских услуг в рамках пакета страховой медицины.





В ходе прикрепительной кампании каждый житель страны должен проверить не только факт своей принадлежности к первичной медицинской организации, но и заявить о своей категории. Кто Вы – наемный работник, индивидуальный предприниматель, самозанятый гражданин, не имеющий официальных доходов или нигде не зарегистрированный безработный? Все это важно выяснить сейчас, чтобы завтра не возникли трудности с получением статуса застрахованного и получением необходимой медицинской помощи. Всю информацию об условиях участия в системе ОСМС, размерах взносов и схеме оплаты Вы можете получить в своей поликлинике, обратившись в регистратуру или к медицинскому работнику на вашем участке.





Итак, Вы выбрали поликлинику, как к ней прикрепиться? Это сделать очень просто.





Для этого Вам нужно прийти в поликлинику с документом, удостоверяющим личность, и написать заявление на имя главного врача. Никакой адресной справки не требуется. Ваше прикрепление будет осуществлено в день поступления заявления.





Второй способ прикрепления к поликлинике удобен для пользователей Интернета. Следует подать запрос через портал «электронное правительство» (еgov.kz) в форме электронного документа с указанием данных гражданина. В поликлинике ответственный работник получает электронный запрос из соответствующих информационных систем и оформляет Ваш талон о прикреплении также в электронном виде. Информацию о прикреплении можно узнать через портал «еgov» в разделе «Выбери поликлинику».





«Также следует знать, что человек может прикрепиться только к одной поликлинике, быть зарегистрированным параллельно в нескольких поликлиниках невозможно. При прикреплении граждан к организации ПМСП при непосредственном их обращении, открепление от ранее прикрепленной организации ПМСП осуществляется автоматически через базу данных портала «Регистр прикрепленного населения» - подчеркнула Ажар Тулегалиева.







