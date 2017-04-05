«Кайрат» обсудит продление контракта с Аршавиным в конце сезона

За «Кайрат» россиянин выступает с 2016 года, в прошлом сезоне он стал серебряным призером чемпионата Казахстана.

Российский полузащитник Андрей Аршавин, выступающий за алматинский «Кайрат», стал послом футбола в Казахстане. Такое мнение Такое мнение ТАСС высказал председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев.





За «Кайрат» россиянин выступает с 2016 года, в прошлом сезоне он стал серебряным призером чемпионата Казахстана.





«С появлением Аршавина в „Кайрате“ увеличилось количество зрителей на наших выездных матчах. Люди идут на Аршавина. Он превратился в посла футбола в Казахстане», — отметил Боранбаев.





«Футбол — это большой бизнес, и есть футболисты, которые представляют много социальных и рекламных проектов, — продолжил Боранбаев. — Благодаря им люди узнают о клубах, за которые они играют. Приглашение Аршавина и (Анатолия) Тимощука, который играл у нас до конца прошлого сезона, в первую очередь было связано с их профессиональными качествами».





«Во-вторых, это был маркетинговый ход. Мы знали, что будем играть в Лиге Европы и хотели, чтобы все узнали, что это за клуб», — также отметил собеседник ТАСС.





По словам Боранбаева, Аршавин и Тимощук, который в прошлом месяце вошел в тренерский штаб «Зенита», стали положительным примером для молодых игроков. «В Казахстане у молодых футболистов отсутствует понимание того, что футбол — это работа. Имея контракт на руках, они забывают, что за этот контракт надо еще и работать. Тимощук и Аршавин передавали свой опыт молодым ребятам, и это позитивно сказалось на их развитии», — отметил Боранбаев.





«Обсудим продление контракта с Аршавиным в конце сезона»





Боранбаев заявил, что пока рано говорить о возможном продлении контракта с Аршавиным, которому в конце мая исполнится 36 лет. «Мы изначально договаривались на контракт по схеме „1+1“, сейчас идет второй год. Если мы хорошо выступим в этом сезоне и получим право сыграть в Лиге чемпионов, то мы обсудим с Андреем возможное продление соглашения. У нас к нему никаких претензий нет», — отметил Боранбаев.





«Надо признать, что он очень достойно себя ведет и получает удовольствие от пребывания в Казахстане. Он не растерял свои футбольные качества, мы им очень довольны. Своим профессиональным отношением он делает все для популяризации футбола. Плюс это хороший маркетинг», — сказал Боранбаев в заключение.





Аршавин провел основную часть карьеры в санкт-петербургском «Зените», с которым три раза выиграл золотые медали чемпионата России, дважды — серебряные, один раз — бронзовые. В сезоне-2007/08 нападающий помог команде завоевать Кубок УЕФА, а затем дошел в составе сборной страны до полуфинала чемпионата Европы. В 2009 году Аршавин перешел в лондонский «Арсенал», в апреле того же года был признан лучшим футболистом месяца в чемпионате Англии. За лондонский клуб он провел четыре сезона.







