В России родственники тайно покрестили детей матери-сатанистки

В Перми мальчика по имени Люцифер и его младшего брата Вольдемара родственники покрестили в православной церкви втайне от их матери-сатанистки Натальи Меньшиковой.





Об этом она сообщила на своей странице во «ВКонтакте», добавив, что проведет обряд раскрещивания детей, передает Лента.ру





По словам Меньшиковой, крещение случилось еще летом, но родители узнали об этом только сейчас. Поступок родственников женщина посчитала предательством.





В будущем она собирается полностью прервать общение с семьей. Также Меньшикова хочет создать петицию за запрет РПЦ крестить детей без согласия их официальных представителей.





Теперь мать намерена добиться, чтобы дети посвятили свою жизнь служению своему «духу-помощнику» Блеску и самому Сатане.





Старший сын Меньшиковой, которого назвали Люцифером, родился в 2014 году. Спустя год у семьи молодых сатанистов появился еще один мальчик, ему дали имя Вольдемар. Меньшикова рассказывала, что знакомые ласково называют их первенца Листиком.



