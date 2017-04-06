Акжоловцы требуют запретить банкам нарушать права граждан

Партия «Ак жол» требует запретить банкам нарушать права граждан и ввести для этого типовой кредитный договор. Об этом заявила Екатерина Никитинская вчера на пленарном заседании Мажилиса , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу партии.





«Из поступающих в партию «Ак жол» сигналов очевидно, что претензии заемщиков-предпринимателей к БВУ остаются практически неизменными, - говорится в депутатском запросе на имя председателя Нацбанка. - Среди них:

1.Необоснованное завышение банками количества запрашиваемых документов и затягивание оформления кредитных договоров в нарушение сроков, установленных госпрограммами.

2. Наличие комиссий за обслуживание, непредусмотренных программами, непрозрачность порядка их взымания, неадекватность штрафных санкций.

3.Отказ банков в реструктуризации кредитов при возникновении у заемщиков затруднений по форс-мажорным причинам (мировые финансовые и сырьевые кризисы, изменения законодательства, действия госорганов и т.п.).

4.Требование залогового обеспечения кратно превышающего размеры выдаваемых кредитов.

5.Реализация залогового имущества по заниженным ценам в среднем на 40-50% от оценочной стоимости, нередко своим аффилированным фирмам».





Депутат напомнила, что партия «Ак жол» неоднократно предлагала разработать систему превентивных мер по обеспечению паритетности интересов сторон банковского договора. В их число входит:

- Использование БВУ в рамках кредитования по государственным программам нормативно утвержденных типовых договоров банковского займа (по видам кредитования).

- Ограничение начисление банками штрафов и пени, в целях исключения практики превышения сумм доначислений над суммой основного долга

- Установление исчерпывающего перечня оснований, по которым банк может потребовать досрочного погашения кредита.

- Определение случаев и порядка участия заемщика в реализации заложенного имущества.





Так, 31 января 2013 года фракция предлагала Нацбанку решить эти вопросы через разработку и введение Типового договора банковского займа (кредита), в котором должны быть предусмотрены допустимые санкции, основанные на принципе равноправия сторон. Мы предлагали также запретить банкам второго уровня применять иные финансовые санкции (штрафы, пени) в отношение заёмщика, не предусмотренные в Типовом Договоре.





«В ответе Нацбанка от 18 февраля 2013 г. было сказано, что предложения депутатов «Ак жола» по введению типовых договоров банковского займа, установлению исчерпывающего перечня условий, при наступлении которых у банка возникает право требования досрочного погашения кредита, первоочередному направлению поступающих от заемщика платежей на погашение основного долга будут рассмотрены Нацбанком в рамках нормотворческой деятельности, - отметила Никитинская. - Однако до настоящего времени эта работа не проделана, типовой договор банковского займа так и не появился в качестве документа, обязательного для банков второго уровня».





В этой связи, депутаты «Ак жола» требуют повторно рассмотреть их предложения по внедрению типового договора банковского займа (кредита), и обеспечить нормативное закрепление равноправия сторон банковского договора.





Фото: akzhol.kz



