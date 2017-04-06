В Петербурге разыскивают возможного подельника Акбаржона Джалилова

На сумке с бомбой с "Площади Восстания" найдены отпечатки ещё одного человека.

На сумке, оставленной на станции метро "Площадь Восстания", нашли еще одни отпечатки пальцев, которые вероятнее всего принадлежат сообщнику смертника Акбаржона Джалилова. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются его разыскать , пишет , пишет Лайф.ру





Отпечатки пальцев, по информации издания, будут сверяться со всеми, кто проходил дактилоскопию. Пока установить личность сообщника не удалось.





Однако уже известно, что сумку со взрывчаткой Акбару Джалилову привозил на "Площадь Восстания" мужчина. Передав бомбу уроженцу Киргизии, неустановленный еще следствием подельник спокойно вышел из метро.





Напомним, черную сумку оставленную самим Джалиловым на станции смогли вовремя заметить, а бомбу обезвредить. Однако сам предполагаемый смертник подорвался на синей ветке петербурского метро в перегоне между станциями "Сенная Площадь" и "Технологический институт". Жертвами стали 13 человек, также погиб сам террорист.





Также сообщается, что силовики установили контактировавших с предполагаемым террористом Джалиловым людей, изъяты важные для расследования взрыва в метро предметы. Об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, в рамках уголовного дела о теракте в Санкт-Петербурге отрабатываются связи и круг знакомых Акбаржона Джалилова.

"В рамках этой работы установлены несколько граждан среднеазиатских республик, которые контактировали с Джалиловым. В ходе обысков в квартире, где проживали эти лица, обнаружены предметы, имеющие значение для расследования, все они изъяты и направлены на исследование", — сказала Петренко.





Фото: segodnya.ua



