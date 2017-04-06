В больницах Петербурга остается 51 пострадавший при взрыве
6 апреля 2017, 18:43
В удовлетворительном состоянии на сегодняшний момент находятся 30 пострадавших.
По данным на 13.00 (17.00 аст) четверга, в больницах остается 51 пострадавший после взрыва в метро Петербурга, сообщила журналистам вице-губернатор города Анна Митянина, передает РИА Новости.
До этого сообщалось о 50 находившихся в больницах пострадавших.
"На 13.00 6 апреля, по уточненным данным, в стационарах на лечении находится 51 человек", — сказала она.
По словам Митяниной, число пациентов в крайне тяжелом и тяжелом состоянии не изменилось и составляет, соответственно, три и шесть человек. В удовлетворительном состоянии на сегодняшний момент находятся 30 пострадавших, добавила она.
Как отметила вице-губернатор, первые бригады скорой медицинской помощи появились на месте происшествия спустя 5 минут после взрыва, в течение первых 10 минут их количество возросло до 18, и благодаря своевременной медицинской помощи жизни многих пострадавших удалось спасти.
Митянина уточнила, что особенностями минно-взрывных травм являются, в частности, воздействие ударной волны и пламени, в связи с чем особое значение имеют скорость эвакуации и профессионализм медиков. По ее словам, все пострадавшие прооперированы. Тем из них, кто находился в особо тяжелом состоянии, было проведено от двух до шести операций.
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Фото: РИА Новости. Анатолий Медведь.
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