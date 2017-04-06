В Алматинской области школьники избили учителя музыки, подростков осудили

В городке Текели Алматинской области троих подростков осудили за избиение учителя музыки. По решению суда, 15-летние школьники получили на всех 11 лет наказания. Условного. Вот только осужденные считают, что их оговорили. Мол, школьный педагог, который в ночь нападения возвращался со свадьбы, что-то напутал, а в правоохранительных органах пошли у него на поводу, сообщает телеканал " сообщает телеканал " КТК ".

По материалам следствия, в час ночи преподаватель музыки подвергся зверскому нападению подростков. Его жестоко избили, забрали мобильный, деньги и бросили на улице в бессознательном состоянии. Виновными оказались трое учеников преподавателя. Правда, парни пытаются доказать обратное. Мол, в ту злополучную ночь они находились дома – в двух километрах от места преступления.





Ержан Есенбеков:





- В службе поддержки ватсапа нам подтвердили, что поменять время и даты сообщений невозможно. На процессе участвовал специалист из Алматы, который по детализации звонков с моего телефона определил: я находился по адресу прописки на большом расстоянии от места преступления. Но в суде все наши доказательства не приняли.





О невиновности ребят, понятное дело, твердят и родители. Говорят: их сыновья в час ночи были в своих постелях. Адвокаты ребят дело считают сфабрикованным, а единственного свидетеля преступления липовым. Якобы тот на суде рассказал, будто лично видел парней, избивающих учителя. Правда, потом признался: это он забрал деньги и мобильник у лежавшего без сознания мужчины.





Талгат Жанбулатов, адвокат:





- Потерпевший в своем заявлении указывает, что в час ночи в Текели горело ночное освещение, а фактически у нас уличное освещение выключается в 24 часа. Это подтвердили 21 свидетель и жители города; кроме того, была справка коммунального хозяйства города Текели, что ночное освещение отключается в 24 часа.





Сам педагог уверяет: очень хорошо помнит ту ночь, о чем и поведал суду. Мол, возвращался со свадьбы и тут на него напали трое. Били сильно. Нашли преподавателя прохожие. В себя он пришел только через неделю, был в коме. Вначале якобы даже хотел простить своих обидчиков, а потом передумал.





Бердыбек Турсынбек, учитель музыки СШ №5 г. Текели:





- Когда очнулся, выяснилось, что мама Сундета - медсестра в больнице. Она стала мне угрожать, требовать, чтобы я написал, что не имею претензий. Я боялся за свое здоровье и написал. Но она все равно мне постоянно угрожала, я разозлился и написал заявление в полицию. Я хорошо запомнил, как они меня били, а один из них говорил: это наш ага-учитель.





Сейчас педагог вновь вышел на работу. Он, как и раньше, обучает детей музыке. А тем временем адвокаты парней готовят апелляцию.





Виктория Савельева.



