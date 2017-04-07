США нанесли удар по базе сирийских правительственных войск
7 апреля 2017, 08:04
Удар был нанесен по базе в районе Хомса, с которой, по мнению США, могли организовываться атаки с использованием химоружия.
США нанесли удар крылатыми ракетами по базе правительственных войск Сирии, сообщает РИА Новости.
По данным телеканала NBC News, США запустили около 50 ракет "Томагавк" с кораблей в Средиземном море.
Удар был нанесен по базе в районе Хомса, с которой, по мнению США, могли организовываться атаки с использованием химоружия, сообщает телеканал.
Фото: U.S. Navy
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4852480-1a229d11c959f6b007915d50e44141ec
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...