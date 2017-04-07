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США нанесли удар по базе сирийских правительственных войск

7 апреля 2017, 08:04

Удар был нанесен по базе в районе Хомса, с которой, по мнению США, могли организовываться атаки с использованием химоружия.

США нанесли удар крылатыми ракетами по базе правительственных войск Сирии, сообщает РИА Новости.

По данным телеканала NBC News, США запустили около 50 ракет "Томагавк" с кораблей в Средиземном море.

Удар был нанесен по базе в районе Хомса, с которой, по мнению США, могли организовываться атаки с использованием химоружия, сообщает телеканал.

Фото: U.S. Navy

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