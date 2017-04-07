В преддверии Дня Победы «Ак жол» требует достойного статуса для военных героев

В России они получают пожизненную пенсию, назначаются командирами частей, а у нас им положено только бесплатное надгробие – Берик Дюсембинов.

«Ак жол» требует достойного статуса для военных героев. В преддверии Дня Победы и 25-летия Вооруженных сил Казахстана соответствующий депутатский запрос был озвучен накануне на пленарном заседании Мажилиса Бериком Дюсембиновым , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу партии.





Как отмечается в запросе, месяц остался до очередной годовщины Великой Победы, ставшей примером мужества и несгибаемости народа. В этом году, накануне Дня Победы также будет отмечаться 25-летие гаранта нашей Независимости, надёжного щита Республики – её Вооруженных Сил.

Эта четверть века – хороший повод задуматься о прошлом и сделать уроки на будущее.





"Да, в нашей стране во все времена были герои, без сомнений шедшие на жертвы ради своего народа.

Однако вызывает вопросы то, насколько адекватно мы ценим своих героев, в том числе, награждённых званием «Халық қаһарманы» (Героя Народа Казахстана). Конечно, ни один из них не шёл на подвиг ради льгот или премий. А если при них заходят такие разговоры – то могут и оскорбиться. Однако именно по отношению к подвигам и человеческому мужеству можно судить о зрелости нации.

Откуда рождаться героям, если их подвиг не будет ценить сам народ?

Не случайно одним из первых указов Президента Независимого Казахстана были решения о присвоении звания Героя легендарным воинам Великой Отечественной Бауыржану Момышулы и Рахимжану Кошкарбаеву.

Но и в мирное время ряд наших соотечественников оказались достойными этой награды. Это гордость Казахстана – первые космонавты Тохтар Аубакиров, Талгат Мусабаев, Айдын Аимбетов; находящийся среди нас герой войны в Афганистане Бахытжан Ертаев", - отметил депутат.





По его словам, буквально недавно наши сердца содрогнулись от трагических жертв теракта в Санкт-Петербурге. "Мы выражаем соболезнования их родным и близким, так же, как и семье нашего земляка Максима Арышева. В 2011 году, защищая свой родной Тараз от такой же атаки террористов погиб и Халық Қаһарман, капитан Газиз Байтасов. Именно такие люди, защищавшие Отчизну, настоящие патриоты, должны быть примером для молодого поколения. Но чего скрывать, далеко не все знают своих героев. И не по своей вине, кстати говоря".





Депутат вопрошает, почему в школьные тесты, вместо вопросов про скандальных звезд-однодневок, не включить имена современников, проявивших бесстрашие в бою или пожертвовавших собой в мирные дни ради спасения других? Разве не на таких примерах вырастают настоящие граждане своей страны ?





В школьных учебниках о подвигах соотечественников тоже почти ничего не найти. И таких пустот более чем достаточно. Всё это говорит, что звание «Халық қаһарманы» до сих пор не получило соответствующего статуса в обществе и государственной политике.





Нашим законодательством, по его словам, предусмотрены лишь две меры поддержки героев: дополнительные 20 метров занимаемой жилой площади, и ... бесплатная установка надгробной плиты.





"На какие «подвиги» вдохновит воинов такое отношение?! Если они геройски погибнут защищая Родину, или получат увечье – их семьям придётся жить, выпрашивая милостыню?

В этой связи, в целях патриотического воспитания молодёжи на достойных примерах наших героев, фракция «Ак жол» предлагает:

1) Обеспечить кавалеров звания «Халық қаһарманы» достойным статусом со стороны государства;

2) Ввести практику присвоения их имён улицам, паркам, социальным объектам в городах Астана, Алматы и областных центрах;

3) Издать сборники биографий и произведений о подвигах наших героев, включить ознакомление с ними в школьные программы и Уроки Мужества", - предложил акжоловец.





Фото: www.parlam.kz



