Суд огласил приговор студенту, который устроил стрельбу в спорткомплексе Костаная

Сегодня в суде №2 Костаная был вынесен приговор студенту Данабеку Смаилову, который в январе 2017 года устроил стрельбу в спорткомплексе «Трудовые резервы», передаёт alau.kz





Суд приговорил Данабека Смаилова к 3 годам ограничения свободы.





«Установлен пробационный контроль за осуждённым на весь срок наказания, с возложением на него следующих обязанностей — не менять постоянного места жительства, не выезжать в другие местности без уведомления уполномоченного госоргана, не посещать развлекательные, увеселительные заведения, в период времени с 22.00 до 6.00 не покидать место жительства», — говорится в тексте приговора, который озвучили в пресс-службе областного суда.





Дело рассмотрено в сокращённом порядке, поскольку было заключено процессуальное соглашение.

Напомним , конфликт между двумя студентами произошёл 13 января 2017 года. Парней разняли. Однако, 16 января подсудимый принёс на тренировку в здание спорткомплекса «Трудовые резервы» травматический пистолет «Оса», который, по его словам, он нашёл. С двух метров подсудимый выстрелил в потерпевшего — в область груди и головы. Парень был госпитализирован в больницу с вдавленным переломом черепа.



