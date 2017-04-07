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Суд огласил приговор студенту, который устроил стрельбу в спорткомплексе Костаная

7 апреля 2017, 13:31

Суд приговорил Данабека Смаилова к 3 годам ограничения свободы.

Сегодня в суде №2 Костаная был вынесен приговор студенту Данабеку Смаилову, который в январе 2017 года устроил стрельбу в спорткомплексе «Трудовые резервы», передаёт alau.kz.

Суд приговорил Данабека Смаилова к 3 годам ограничения свободы.

«Установлен пробационный контроль за осуждённым на весь срок наказания, с возложением на него следующих обязанностей — не менять постоянного места жительства, не выезжать в другие местности без уведомления уполномоченного госоргана, не посещать развлекательные, увеселительные заведения, в период времени с 22.00 до 6.00 не покидать место жительства», — говорится в тексте приговора, который озвучили в пресс-службе областного суда.

Дело рассмотрено в сокращённом порядке, поскольку было заключено процессуальное соглашение.

Напомним, конфликт между двумя студентами произошёл 13 января 2017 года. Парней разняли. Однако, 16 января подсудимый принёс на тренировку в здание спорткомплекса «Трудовые резервы» травматический пистолет «Оса», который, по его словам, он нашёл. С двух метров подсудимый выстрелил в потерпевшего — в область груди и головы. Парень был госпитализирован в больницу с вдавленным переломом черепа.

Фото: alau.kz

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