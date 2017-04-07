За развращение ученицы будут судить учителя физкультуры в Костанае
7 апреля 2017, 13:56
Мужчина обвиняется в развратных действиях в отношении 13-летней ученицы.
В отношении теперь уже бывшего 52-летнего учителя физкультуры 6 декабря 2016 года сотрудниками УВД Костаная было начато досудебное расследование. Об этом сообщил начальник управления Костанайской областной прокуратуры Кайрат Жусупов, передает alau.kz.
Мужчина обвиняется в развратных действиях в отношении 13-летней ученицы. Девочка учится в 7 классе средней школы города Костанай.
«По результатам досудебного расследования его действия квалифицированы по статье УК РК «Совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетней педагогом». Действиями обвиняемого причинён непоправимый вред нравственному развитию малолетней», — сообщил начальник управления Костанайской областной прокуратуры Кайрат Жусупов.
По итогам расследования прокуратурой области уголовное дело направлено в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Костанайской области для рассмотрения по существу.
В отношении обвиняемого применена мера пресечения «содержание под стражей».
Фото: pg21.ru
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