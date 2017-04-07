За развращение ученицы будут судить учителя физкультуры в Костанае

Мужчина обвиняется в развратных действиях в отношении 13-летней ученицы.

В отношении теперь уже бывшего 52-летнего учителя физкультуры 6 декабря 2016 года сотрудниками УВД Костаная было начато досудебное расследование. Об этом сообщил начальник управления Костанайской областной прокуратуры Кайрат Жусупов, передает alau.kz.





Мужчина обвиняется в развратных действиях в отношении 13-летней ученицы. Девочка учится в 7 классе средней школы города Костанай.





«По результатам досудебного расследования его действия квалифицированы по статье УК РК «Совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетней педагогом». Действиями обвиняемого причинён непоправимый вред нравственному развитию малолетней», — сообщил начальник управления Костанайской областной прокуратуры Кайрат Жусупов.





По итогам расследования прокуратурой области уголовное дело направлено в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Костанайской области для рассмотрения по существу.





В отношении обвиняемого применена мера пресечения «содержание под стражей».



