Премьер-министр Швеции назвал ЧП в центре Стокгольма терактом
"Швеция была атакована. Все говорит о совершении теракта", — сказал он журналистам.
Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал терактом наезд грузовика на людей в центре Стокгольма, передает РИА Новости.
"Швеция была атакована. Все говорит о совершении теракта", — сказал он журналистам.
Ранее полиция Стокгольма сообщила, что как минимум два человека погибли в результате наезда автомобиля, число раненых уточняется.
Как сообщало Радио Швеции со ссылкой на очевидцев, грузовой автомобиль на большой скорости врезался в гуляющих людей по главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан и остановился только после того, как врезался в витрину магазина.
Фото © AP Photo/ TT, Janerik Henriksson
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