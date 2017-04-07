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Премьер-министр Швеции назвал ЧП в центре Стокгольма терактом

7 апреля 2017, 20:23

"Швеция была атакована. Все говорит о совершении теракта", — сказал он журналистам.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал терактом наезд грузовика на людей в центре Стокгольма, передает РИА Новости.

"Швеция была атакована. Все говорит о совершении теракта", — сказал он журналистам.

Ранее полиция Стокгольма сообщила, что как минимум два человека погибли в результате наезда автомобиля, число раненых уточняется.

Как сообщало Радио Швеции со ссылкой на очевидцев, грузовой автомобиль на большой скорости врезался в гуляющих людей по главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан и остановился только после того, как врезался в витрину магазина.

Фото © AP Photo/ TT, Janerik Henriksson



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