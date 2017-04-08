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Полиция допрашивает двух человек по делу о теракте в Стокгольме

8 апреля 2017, 00:16

Полиция ранее объявила в розыск подозреваемого в совершении теракта в Стокгольме и опубликовала его фотографию с камер наблюдения.

Полиция допрашивает двух человек, которые могут быть связаны с наездом грузовика на людей в центральном Стокгольме, сообщает РИА Новости со ссылкой на Радио Швеции.

"Полиция допрашивает двоих человек. Это не означает, что они являются подозреваемыми, но они интересны для следствия", — сообщает Радио Швеции.

Полиция ранее объявила в розыск подозреваемого в совершении теракта в Стокгольме и опубликовала его фотографию с камер наблюдения.

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Фото © REUTERS/ TT News Agency/Fredrik Sandberg



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