Полиция допрашивает двух человек по делу о теракте в Стокгольме
Полиция ранее объявила в розыск подозреваемого в совершении теракта в Стокгольме и опубликовала его фотографию с камер наблюдения.
Полиция допрашивает двух человек, которые могут быть связаны с наездом грузовика на людей в центральном Стокгольме, сообщает РИА Новости со ссылкой на Радио Швеции.
"Полиция допрашивает двоих человек. Это не означает, что они являются подозреваемыми, но они интересны для следствия", — сообщает Радио Швеции.
Полиция ранее объявила в розыск подозреваемого в совершении теракта в Стокгольме и опубликовала его фотографию с камер наблюдения.
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Фото © REUTERS/ TT News Agency/Fredrik Sandberg
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