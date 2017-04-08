СМИ: задержанный по делу о теракте в Стокгольме дал признательные показания
По последним данным, жертвами теракта стали четыре человека, 15 пострадали.
Шведская полиция на севере Стокгольма задержала мужчину, который признался в совершении наезда на людей в центре города. Об этом сообщает издание Aftonbladet со ссылкой на неназванные источники, передает РБК.
Собеседники рассказали, что у задержанного есть легкие ранения. Полицейским он заявил, что является ответственным за совершенную атаку.
В сообщении на сайте полиции есть подтверждение, что задержан один человек, который может быть связан с атакой в центре Стокгольма. Однако других подробностей относительно него не приводится. В сообщении также сказано, что двое задержанных ранее по делу о наезде грузовика на людей после допросов отпущены.
В сообщении полиции также приводятся новые данные о числе погибших и пострадавших. Согласно им, жертвами теракта стали четыре человека, еще 15 получили ранения. Уточняется, что один человек скончался уже в больнице.
Издания Expressen и Aftonbladet ранее опубликовали представленную полицией фотографию подозреваемого, который был за рулем грузовика. Отмечалось, что именно этого мужчину разыскивает полиция по подозрению в совершении атаки.
В пятницу, 7 апреля, грузовик врезался в толпу людей у торгового центра Ahlens Mall. Это произошло на главной пешеходной улице города Дроттнинггатан. Премьер-министр страны Стефан Лёвен заявил, что «все указывает на то, что это террористический акт».
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Фото: Jessia Gow / TT News Agency / Reuters
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