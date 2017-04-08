До конца года в ЮКО будет отремонтировано 25 мостов

То есть, в течение текущего года на 25 мостах будут проведены строительно-ремонтные работы, которую сдадут в эксплуатацию.

Общее количество мостов, которые пройдут капитальный ремонт в Байдибекском районе-1, Мактааральском-3, Отырарском-1, Сарыагашском-1 и Тулькубасском районах-2 и городе Туркестан-1.





Кроме того, если учитывать, что на сегодня разработаны соответствующие документы для проведения строительно-монтажных работ 22 мостов, то в ближайшее время значительно уменьшится количество мостов, требующих ремонта.





Такие предложения, на днях, были озвучены на внеочередной одиннадцатой сессии областного маслихата со стороны управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, и нашли поддержку среди избранников народа.





Наряду с этим, в Сарыагашском районе будет проведен средний ремонт дороги на вход в станцию Дарбаза-1,2 км., на вход в зону отдыха «Әсел» Тюлькубасского района-5,7 км., на вход в город Арысь-8км».





В Мактааральском районе также имеются дороги, требующие проведения соответствующих работ. На сегодняшний день начат средний ремонт на дорогах трех населенных пунктов Жана дала, Иржар и Оркениет. Также будет проведен средний ремонт дороги Темирлановское шоссе.