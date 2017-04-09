Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Рэпер Скриптонит дал концерт в Алматы

9 апреля 2017, 00:30

Артист более двух часов исполнял как свои старые песни, так и новые композиции. Компанию ему составил коллектив Jillzay.

В Алматы в рамках турне выступил с концертом рэпер Скриптонит, сообщает Zakon.kz.

Артист более двух часов исполнял как свои старые песни, так и новые композиции. Компанию ему составил коллектив Jillzay.

Выступление прошло в спортивном комплексе «Халык Арена», вместимость которого составляет 3 тысячи человек. К слову, зал был практически полностью заполнен.

До 15 мая Скриптонит готовит к выходу свой второй сольный альбом "Отель Эверест", который раньше носил название "3P" и выход которого все время переносился.

Адиль Жалелов, более известный под псевдонимом Скриптонит, рэпер из Павлодара. В 2014 российский лейбл «Газгольдер», управляемый Бастой, подписал с Адилем контракт. Спустя полтора года вышел альбом «Дом с нормальными явлениями». В прошлом году журнал GQ назвал Скриптонита "Открытием года".























Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...