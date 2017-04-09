Рэпер Скриптонит дал концерт в Алматы

Артист более двух часов исполнял как свои старые песни, так и новые композиции. Компанию ему составил коллектив Jillzay.

В Алматы в рамках турне выступил с концертом рэпер Скриптонит, сообщает Zakon.kz.





Артист более двух часов исполнял как свои старые песни, так и новые композиции. Компанию ему составил коллектив Jillzay.





Выступление прошло в спортивном комплексе «Халык Арена», вместимость которого составляет 3 тысячи человек. К слову, зал был практически полностью заполнен.





До 15 мая Скриптонит готовит к выходу свой второй сольный альбом "Отель Эверест", который раньше носил название "3P" и выход которого все время переносился.





Адиль Жалелов, более известный под псевдонимом Скриптонит, рэпер из Павлодара. В 2014 российский лейбл «Газгольдер», управляемый Бастой, подписал с Адилем контракт. Спустя полтора года вышел альбом «Дом с нормальными явлениями». В прошлом году журнал GQ назвал Скриптонита "Открытием года".























































































