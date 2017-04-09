Число жертв взрыва у церкви в Александрии возросло до шести

По предварительной информации, подрыв осуществил смертник у входа в церковь.

Маргарита Кислова. Число жертв взрыва у церкви второго по величине города Египта – Александрии — возросло до шести, еще порядка 40 человек пострадали. Об этом сообщает телеканал "ОН-ТВ", передает Об этом сообщает телеканал "ОН-ТВ", передает РИА Новости





Ранее телеканал сообщил, что взрыв был слышен у церкви в городе Александрия. По предварительной информации, подрыв осуществил смертник у входа в церковь. Сообщалось, что офицер полиции остановил смертника и тот подорвался у входа в церковь. В противном случае жертв было бы намного больше. В числе погибших – трое полицейских.





Как сообщают египетские СМИ, в церкви Александрии мог находиться патриарх коптской церкви Тавадрос Второй — в этом месте располагается его резиденция.





Издание "Аль-Ватан" сообщило, что взрыв произошел у дверей церкви.





Ранее в воскресенье взрыв в церкви египетского города унес жизни 30 человек.





В воскресенье христиане мира отмечают Пальмовое (Вербное) воскресенье.



