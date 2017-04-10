Миллион тенге похитили мошенники-гастролеры у атырауских пенсионеров

Мошенники-гастролеры похитили у атырауских пенсионеров миллион тенге, сообщает сообщает Казинформ





«Схема, по которой действовали двое молодых, была одна. Представляясь сотрудниками газовой компании, они проникали в квартиру пенсионера. Между делом сообщали, что нужно быть внимательнее, так как участились случаи подделки купюр. И демонстрировали оборудование, с помощью которого проверяется купюра. Старые люди, заинтересовавшись, просили проверить на подлинность свои сбережения. Проследив, куда пенсионеры положили деньги они их и похищали. Всего у троих пенсионеров мошенники похитили около 1 млн тенге. У 93-летнего дедушки забрали 122 тыс. тенге, у 80-летнего пенсионера - 18 тыс. тенге, у 74-летнего - более 700 тыс. тенге. Не исключено, что кто-то в полицию не обратился», - рассказала пресс-секретарь ДВД региона Гульназира Мухтарова.





Подозреваемых задержали в городе Уральске. Одним из мошенников оказался житель ЗКО 1981 года рождения. Второй задержанный - 25-летний житель Алматинской области. Один уже привлекался за такое мошенничество. «Подозреваемые дали признательные показания, все похищенные деньги возвращены пенсионерам. В настоящее время материалы по факту мошенничества переданы в суд», - сообщили в ДВД.





А. Соколов.



