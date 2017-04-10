Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Миллион тенге похитили мошенники-гастролеры у атырауских пенсионеров

10 апреля 2017, 00:25

Подозреваемых задержали в городе Уральске.

Мошенники-гастролеры похитили у атырауских пенсионеров миллион тенге, сообщает Казинформ.

«Схема, по которой действовали двое молодых, была одна. Представляясь сотрудниками газовой компании, они проникали в квартиру пенсионера. Между делом сообщали, что нужно быть внимательнее, так как участились случаи подделки купюр. И демонстрировали оборудование, с помощью которого проверяется купюра. Старые люди, заинтересовавшись, просили проверить на подлинность свои сбережения. Проследив, куда пенсионеры положили деньги они их и похищали. Всего у троих пенсионеров мошенники похитили около 1 млн тенге. У 93-летнего дедушки забрали 122 тыс. тенге, у 80-летнего пенсионера - 18 тыс. тенге, у 74-летнего - более 700 тыс. тенге. Не исключено, что кто-то в полицию не обратился», - рассказала пресс-секретарь ДВД региона Гульназира Мухтарова.

Подозреваемых задержали в городе Уральске. Одним из мошенников оказался житель ЗКО 1981 года рождения. Второй задержанный - 25-летний житель Алматинской области. Один уже привлекался за такое мошенничество. «Подозреваемые дали признательные показания, все похищенные деньги возвращены пенсионерам. В настоящее время материалы по факту мошенничества переданы в суд», - сообщили в ДВД.

А. Соколов.

Фото: express-k.kz.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...