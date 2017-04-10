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Опубликовано видео взрыва возле храма в Александрии

10 апреля 2017, 00:49

На кадрах видно, как мужчина, идущий в церковь, останавливается около установленного на входе металлоискателя.

Запись с камеры наблюдения, запечатлевшая момент теракта перед храмом в Александрии, опубликована в воскресенье, 9 апреля, телеканалом «Аль-Арабия».

На кадрах видно, как мужчина, идущий в церковь, останавливается около установленного на входе металлоискателя. Через несколько секунд раздается взрыв.

9 апреля в Египте прогремели четыре взрыва. В городе Танте террористы атаковали христианскую церковь и центр подготовки полицейских. В Александрии тоже совершено нападение на храм, а позже сработала еще одна бомба. Ответственность за нападения взяла на себя группировка «Исламское государство».


Источник: Lenta.ru.

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Фото: REUTERS/ Mohamed Abd El Ghany.

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