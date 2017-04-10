7 апреля 2017 года в СЦК состоялся брифинг на тему: «Совершенствование таможенного администрирования», сообщает пресс-служба КГД Министерства финансов РК. В качестве спикера выступил заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Амрин Госман Каримович.

Деятельность таможенных органов страны должна способствовать устойчивому развитию международной торговли. И КГД проведена соответствующая работа в данном направлении.

На сегодняшний день значительно упростились таможенные процедуры, созданы благоприятные условия участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД), представителям малого и среднего бизнеса.

Так, были оптимизированы бизнес-процессы, в результате количество совершаемых действий сократится с 898 до 394 (в 2,3 раза). В совокупности время таможенного оформления сокращено с 6 до 1 часа.

В качестве дальнейшего упрощения условий для ведения международной торговли планируется перевод в электронный формат процессов таможенного оформления и контроля на базе единой платформы. Сегодня эти процессы разобщены в различных информационных системах. На базе международной платформы АСИКУДА создается информационная система «АСТАНА-1» (Автоматизированная система таможенного администрирования и налогового администрирования) с полным циклом электронного таможенного декларирования, которая в пилотном режиме уже применяется во всех регионах страны.

Подача декларации на товары в электронном виде не будут сопровождаться предоставлением документов, подтверждающих заявленные в ней сведения. При этом существенная доля товаров после проверки с применением системы управления рисками, в случае, если риски не выявлены, будет выпускаться автоматически, без участия должностного лица органа государственных доходов.

Эта система станет первым шагом на пути интеграции таможенной и налоговой систем.

Заместитель председателя КГД также отметил, что в г. Астана открыт новый транспортно-логистический центр. В нём дислоцированы все контролирующие органы для проведения соответствующих видов государственного контроля. Здесь участник ВЭД получает весь комплекс логистических услуг, включая хранение и сортировку товаров.

Аналогичные 4 Зоны таможенного оформления (на Севере, Юге, Западе и Востоке Казахстана) в скором времени появятся в крупных городах.

Также планируется наиболее сложные виды контроля, (такие как: контроль стоимости и классификация товаров и страны происхождения), требующие значительного времени для проведения проверки проходить уже после выпуска товаров (т.е. постфактум).

Кроме этого, для определенной категории проверенных ранее и добросовестных УВЭД планируется перенести весь контроль на этап «После». Фактически данная процедура позволяет ввести ввезенные товары во внутренний оборот без таможенного оформления сразу же после перемещения через границу.

Завершающим этапом по ускорению внешнеторгового оборота станет Система Управления таможенными и налоговыми Рисками (СУР). «Мы реформировали СУР, которая является основой для планирования и проведения контроля. В результате уже сегодня эффективность таможенного контроля выросла в 2 раза», - подчеркнул Г. Амрин.

Также на базе ИС ЭСФ будет внедрена система учета и отслеживания товаров с модулем «Виртуальный склад», где будет «привязка» таможенной декларации к электронной счет-фактуре. Это позволит мониторить всю цепочку поставок товаров.

Результатами внедрения данной информационной системы станут повышение собираемости налогов, прозрачность налогообложения и вывод средств из «тени».