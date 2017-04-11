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В Атырау пьяный хулиган заминировал супермаркет

11 апреля 2017, 12:45

Личность задержанного гражданина установлена – ранее он был судим за кражу.

В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий на чердаке дома №28 был обнаружен и задержан мужчина, проживающий в этом же доме. Он был пьян, пишет ATPress.kz.
Как сообщила руководитель пресс-службы областного ДВД Гульназира Мухтарова, 10 апреля в 23 часа 10 минут на пульт дежурного Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) областного ДЧС поступил телефонный звонок от неизвестного мужчины, который сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в помещении супермаркета, расположенном в доме №28 по улице Кунанбаева.

По указанному адресу прибыли сотрудники правоохранительных органов, экстренных и коммунальных служб. Была проведена эвакуация персонала супермаркета и жильцов дома (в общей сложности - более 50-ти человек). При осмотре предполагаемого места происшествия никаких взрывных устройств не обнаружено, сообщение оказалась ложным.

В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий на чердаке дома №28 был обнаружен и задержан мужчина, 1989 года рождения, проживающий в этом же доме. Он был в нетрезвом состоянии, при нем был обнаружен мобильный телефон. Личность задержанного гражданина установлена – ранее он был судим за кражу.

В ходе первичных допросов мужчина дал признательные показания. На данный момент он задержан и взят под стражу. Проводится досудебное расследование по статье 273 УК РК («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Фото из архива Рахима Койлыбаева

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