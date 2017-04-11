В Атырау пьяный хулиган заминировал супермаркет

Личность задержанного гражданина установлена – ранее он был судим за кражу.

В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий на чердаке дома №28 был обнаружен и задержан мужчина, проживающий в этом же доме. Он был пьян , пишет , пишет ATPress.kz

Как сообщила руководитель пресс-службы областного ДВД Гульназира Мухтарова, 10 апреля в 23 часа 10 минут на пульт дежурного Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) областного ДЧС поступил телефонный звонок от неизвестного мужчины, который сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в помещении супермаркета, расположенном в доме №28 по улице Кунанбаева.





По указанному адресу прибыли сотрудники правоохранительных органов, экстренных и коммунальных служб. Была проведена эвакуация персонала супермаркета и жильцов дома (в общей сложности - более 50-ти человек). При осмотре предполагаемого места происшествия никаких взрывных устройств не обнаружено, сообщение оказалась ложным.





В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий на чердаке дома №28 был обнаружен и задержан мужчина, 1989 года рождения, проживающий в этом же доме. Он был в нетрезвом состоянии, при нем был обнаружен мобильный телефон. Личность задержанного гражданина установлена – ранее он был судим за кражу.





В ходе первичных допросов мужчина дал признательные показания. На данный момент он задержан и взят под стражу. Проводится досудебное расследование по статье 273 УК РК («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).



