Президент Грузии посетит Казахстан в конце июня

Президент РК надеется, что в ходе визита определятся новые перспективы и направления двустороннего взаимодействия.

Казахстан уделяет особое внимание развитию двусторонних отношений с Грузией. Об этом заявил Нурсултан Назарбаев во время церемонии вручения верительных грамот в Акорде послами ряда стран, среди которых был и посол Грузии Зураб Абашидзе , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Мы заинтересованы в дальнейшем диалоге с Тбилиси по всем отраслям и на всех уровнях», - сказал Н.Назарбаев. По его словам, Грузия - один из основных партнеров Казахстана на Кавказе.





«В рамках предстоящего визита президента Грузии Георгия Маргвелашвили в Астану надеюсь на обсуждение широкомасштабных вопросов и определение новых перспектив и направлений двустороннего взаимодействия», - добавил президент.





Как уточнил посол Грузии Зураб Абашидзе, решается вопрос о том, что Георгий Маргвелашвили посетит Астану 29-30 июня.

«Визит внесет дополнительный вклад в наши политические, торгово-экономические, инвестиционные, гуманитарно-культурные отношения», - отметил он.





Напомним, в Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот Главе государства. Верительные грамоты Главе государства вручили послы Королевства Марокко в РК Абделжалил Собри, Южно-Африканской Республики в РК Кийтуметци Сийпело Тандека Мэттьюс, Объединенных Арабских Эмиратов в РК Мухаммед Ахмед Султан Иса Аль-Джабер, Королевства Саудовская Аравия в РК Захир бен Мутиш Аль-Анези, Малайзии в РК Дато Саид Мохамад Бакри бин Саид Абдул Рахман, Грузии в РК Зураб Абашидзе, Монголии в РК Лувсан Баттулга.





Автор: Ксения Давыдова, Астана