Впервые казахстанская школьница стала золотой призеркой математической олимпиады в Швейцарии
12 апреля 2017, 13:44
Европейская олимпиада для девочек впервые проводилась в 2012 году в городе Кембридж в Великобритании. Тогда принимали участие 19 стран.
Стало известно, что казахстанская школьница из алматинской Республиканской физико-математической школы Аружан Аманбаева завоевала золото Европейской олимпиады по математике, которая проходила с 6 по 12 апреля в Цюрихе (Швейцария). В общекомандном зачете наши девочки поделили 8-10 место с командой Великобритании и Польши, передает Zakon.kz
Как отмечается на сайте mathworld.kz, Казахстан участвовал на этой олимпиаде впервые. Для отбора команды проводилась олимпиада в трёх городах нашей страны: в Алматы, Астане и Талдыкоргане. По итогам этой олимпиады сформировалась команда из сильнейших девочек-математиков: Аманбаева Аружан (Алматы), Шынтай Алуа (Алматы), Сабырбек Аружан(Талдыкорган), Смагулова Ажар (Астана).
В итоге А.Аманбаева Аружан взяла - золото, А.Шынтай - серебро, А.Сабырбек получила бронзовую медаль, а А.Смагулова - похвальную грамоту.
Всего в олимпиаде приняли участие школьники из 45 стран, в число которых вошли не только государства Европы, но и США, Япония, Израиль и другие.
Из 168 участниц десятиклассница Аружан Аманбаева стала обладательницей одной из 16 золотых медалей и заняла пятую строчку в общем рейтинге.
Первые три места заняли США, Украина и Россия.
Ранее в интервью mathworld.kz, наша победительница рассказала, что с детства занимается математикой. "Моя мама заметила во мне и развивала мои математические способности, в начальной школе я побеждала на школьных олимпиадах среди своей параллели. Позднее меня отдали в сильную школу с математическим уклоном: 165 лицей, там от других учеников я узнала про ЦДО"Пифагор", где и начался мой путь олимпиадницы по математике".
Но кроме математики, она увлекается живописью и плаванием. А поступить Аружан мечтает в Stanford, но также ей нравится и Cambridge, и MIT, и Harvard.
Фото: mathworld.kz
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