Есимов попросил замакимов разъяснять суть президентской идеи ЭКСПО-2017

Глава национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов объяснил сегодня в Астане представителям местной региональной власти, что международная выставка - масштабное и интересное мероприятие, а потому заставлять людей покупать билеты – не стоит, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Для того, чтобы региональные власти могли успешно вести именно разъяснительную, а не принудительную работу руководство НК «Астана ЭКСПО-2017» подробно рассказало о программе выставки и ее участниках. Так, в международном павильоне будет представлено 115 стран и 21 международная организация. Все участники имеют свой собственный уникальный контент и инсталляции, ради которого в этот павильон уже было ввезено 1000 тонн груза. Помимо этого, в рамках ЭКСПО впервые в мире будут продемонстрированы роботы нового поколения. К слову, презентовать их собирались только в 2018 году в Париже. Будут и другие роботы, умеющие думать рисовать, чертить. В зоне лучших практик будут собраны 24 проекта в области возобновляемых источников энергии. Это те инновации, которых нет нигде в мире.





«Это все я буду вам здесь говорить, и мои директора будут тоже рассказывать, чтобы вы прекрасно понимали, что такое выставка, - сказал Есимов после краткого перечисления достижений выставки. - Какое это богатство для страны. Это стоит больших денег. А начинка внутри выставки стоит не меньших денег. Важно разъяснять суть Выставки, а не давать разнарядки по билетам и включать административный ресурс. Нужно убеждать людей и показывать, что такая уникальная возможность, благодаря идее президента, Казахстан имеет возможность принимать столько государств. Чтобы люди понимали, для чего проводится выставка, что это такое, и какое наследие останется после этого мероприятия».





На данный момент, по словам Есимова, 90 стран из 115 приступили к строительным и отделочным работам внутри своих павильонов. Одновременно ведется работа по тематическому павильону «Казахстан».



