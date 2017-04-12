Есимов попросил замакимов разъяснять суть президентской идеи ЭКСПО-2017
12 апреля 2017, 18:18
«Нужно убеждать людей и показывать, что такая уникальная возможность, благодаря идее президента, Казахстан имеет возможность принимать столько государств» - Есимов.
Глава национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов объяснил сегодня в Астане представителям местной региональной власти, что международная выставка - масштабное и интересное мероприятие, а потому заставлять людей покупать билеты – не стоит, передает корреспондент Zakon.kz.
Для того, чтобы региональные власти могли успешно вести именно разъяснительную, а не принудительную работу руководство НК «Астана ЭКСПО-2017» подробно рассказало о программе выставки и ее участниках. Так, в международном павильоне будет представлено 115 стран и 21 международная организация. Все участники имеют свой собственный уникальный контент и инсталляции, ради которого в этот павильон уже было ввезено 1000 тонн груза. Помимо этого, в рамках ЭКСПО впервые в мире будут продемонстрированы роботы нового поколения. К слову, презентовать их собирались только в 2018 году в Париже. Будут и другие роботы, умеющие думать рисовать, чертить. В зоне лучших практик будут собраны 24 проекта в области возобновляемых источников энергии. Это те инновации, которых нет нигде в мире.
«Это все я буду вам здесь говорить, и мои директора будут тоже рассказывать, чтобы вы прекрасно понимали, что такое выставка, - сказал Есимов после краткого перечисления достижений выставки. - Какое это богатство для страны. Это стоит больших денег. А начинка внутри выставки стоит не меньших денег. Важно разъяснять суть Выставки, а не давать разнарядки по билетам и включать административный ресурс. Нужно убеждать людей и показывать, что такая уникальная возможность, благодаря идее президента, Казахстан имеет возможность принимать столько государств. Чтобы люди понимали, для чего проводится выставка, что это такое, и какое наследие останется после этого мероприятия».
На данный момент, по словам Есимова, 90 стран из 115 приступили к строительным и отделочным работам внутри своих павильонов. Одновременно ведется работа по тематическому павильону «Казахстан».
Фото: ic24.kz.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4853461-5c101b226e95464073456c1afc4cee4f
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...