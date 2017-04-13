Президент предложил реализовать "100 новых лиц Казахстана"

Проект "100 новых лиц Казахстана" – это история 100 конкретных людей из разных регионов, разных возрастов и национальностей, которые добились успеха за эти стремительные годы.

Нурсултан Назарбаев предложил реализовать проект "100 новых лиц Казахстана". Об этом он написал в статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания", передает Об этом он написал в статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания", передает Zakon.kz





"История Независимости – это всего лишь четверть века. Но каких! Исторический масштаб свершений не вызывает сомнений. Однако часто за рядом цифр и фактов не видно живых человеческих судеб. Разных, ярких, драматических и счастливых. Проект "100 новых лиц Казахстана" – это история 100 конкретных людей из разных регионов, разных возрастов и национальностей, которые добились успеха за эти стремительные годы", - написал Глава государства.





В этом проекте должны быть конкретные истории конкретных людей, которых породила эпоха Независимости. Их рассказ о жизни убедительнее любой статистики.





"Мы должны сделать их героями нашей телевизионной документалистики. Мы должны сделать их образцом для подражания, для трезвого и объективного взгляда на жизнь. Современная медиакультура строится не на "говорящих головах", а на создании подлинных историй жизни. Вот создание таких подлинных историй и должно стать предметом профессиональной работы наших средств массовой коммуникации," - отметил Назарбаев.





Этот проект, по словам Президента, нужно ориентировать на решение трех задач:





- Показать обществу реальное лицо тех, кто своим умом, руками и талантом творит современный Казахстан.





- Создать новую мультимедийную площадку информационной поддержки и популяризации наших выдающихся современников.





- Создать не только общенациональные, но и региональные проекты "100 новых лиц". Мы должны знать тех, кто составляет золотой фонд нации.