МВД сообщило о фактах незаконной продажи человеческих органов

«Участие в совершении незаконных сделок в отношении органов и тканей живого лица является пособничеством, поскольку в Уголовном кодексе, пособником признается лицо, содействовавшее совершению уголовного правонарушения советами, указаниями, предоставлением информации, орудий или средств совершения этого деяния либо устранением препятствий к его совершению. Также таковым является лицо, заранее обещавшее скрыть исполнителя, орудия или иные средства совершения уголовного правонарушения, следы этого деяния либо предметы, добытые противоправным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы», - пояснил он.

«Участие в совершении незаконных сделок в отношении органов и тканей живого лица является пособничеством, поскольку в Уголовном кодексе, пособником признается лицо, содействовавшее совершению уголовного правонарушения советами, указаниями, предоставлением информации, орудий или средств совершения этого деяния либо устранением препятствий к его совершению. Также таковым является лицо, заранее обещавшее скрыть исполнителя, орудия или иные средства совершения уголовного правонарушения, следы этого деяния либо предметы, добытые противоправным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы», - пояснил он.

В 2017 году факт незаконной трансплантации почки зарегистрирован в Алматы. В настоящее время проводится расследование.

По данным МВД, впервые органами внутренних дел преступление по данной категории зарегистрировано в 2015 году в Астане. В ходе расследования установлено, что стороны договорились о купли-продажи почки для трансплантации на сумму 15 тыс. долларов США. В 2016 году покупатель осужден к 1 году и 6 месяцев условно.

«Это абсурд, это никому не надо. Зачем нелегально пересаживать, если можно сделать это легально? И какой ненормальный хирург пойдет это делать где-то в подвале, зачем так рисковать?! Нелегальная трансплантация невозможна. Трансплантация - это не просто взял и отщипнул себе, или отрезал ноготь сам себе. Это тяжелый процесс, в котором участвуют 40-45 человек, включая хирургов, анестезиологов, сестер. 20 часов длится операция. Мы знаем всех трансплантологов в лицо, их немного», - отметил Баймаханов.



