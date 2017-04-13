У питерского смертника Джалилова в крови обнаружены антидепрессанты

В желудке оставались следы кофеина и таурина, которые содержатся в энергетических напитках.

Эксперты во время химической экспертизы обнаружили в крови предполагаемого исполнителя теракта в метро Петербурга Акбаржона Джалилова лекарственный препарат фенотропил , пишет , пишет Лайф.ру





Отметим, фенотропил показан к применению для лечения и профилактики многих патологических состояний центральной нервной системы. Так, его употребляют для повышения устойчивости к стрессовым ситуациям, а также при неврозах и для повышения памяти и мозговой активности. Кроме того, этот препарат назначают при комплексном лечении хронического алкоголизма и наркозависимости.





Также эксперты установили, что в желудке Джалилова оставались следы кофеина и таурина, которые содержатся в энергетических напитках, таких как "Ягуар" или "Страйк".





При этом наркотических веществ химического и растительного происхождения в крови Джалилова не было обнаружено.





Напомним, в ночь с 11 на 12 апреля в одной из больниц Петербурга скончался 40-летний мужчина, пострадавший во взрыве в метро 3 апреля. Таким образом, число жертв теракта увеличилось до 14 человек. 15-м погибшим был сам террорист-смертник.





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