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В Кыргызстане предложили перейти на латиницу по примеру Казахстана

13 апреля 2017, 12:00

Не сейчас, но через некоторое время, к 2030–2040 годам.

На пленарном заседании депутат Каныбек Иманалиев привел в пример соседний Казахстан и предложил Кыргызстану также перейти на латиницу, пишет ИА "24.kg".

Парламентарий сообщил, что президент РК Нурсултан Назарбаев сообщил о переходе на латиницу.

"Мы должны использовать латиницу во всех сферах жизнедеятельности государства. Это означает, что с 2025 года деловая документация, периодическая печать, учебники – все должны выходить уже на латинском алфавите. Это время уже подходит, и мы должны незамедлительно приступить к этой работе. Правительство должно подготовить график перехода на латиницу. В переходе на латинский алфавит есть глубокий смысл. Это связано с особенностями внедрения современных технологий и коммуникаций, а также с научным и образовательным процессом 21 века", - заявил Назарбаев.

«Не сейчас, но через некоторое время, к 2030–2040 годам, мы тоже должны это сделать», — считает депутат Иманалиев.

Фото: rferl.org

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