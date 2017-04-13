В Кыргызстане предложили перейти на латиницу по примеру Казахстана
13 апреля 2017, 12:00
Не сейчас, но через некоторое время, к 2030–2040 годам.
На пленарном заседании депутат Каныбек Иманалиев привел в пример соседний Казахстан и предложил Кыргызстану также перейти на латиницу, пишет ИА "24.kg".
Парламентарий сообщил, что президент РК Нурсултан Назарбаев сообщил о переходе на латиницу.
"Мы должны использовать латиницу во всех сферах жизнедеятельности государства. Это означает, что с 2025 года деловая документация, периодическая печать, учебники – все должны выходить уже на латинском алфавите. Это время уже подходит, и мы должны незамедлительно приступить к этой работе. Правительство должно подготовить график перехода на латиницу. В переходе на латинский алфавит есть глубокий смысл. Это связано с особенностями внедрения современных технологий и коммуникаций, а также с научным и образовательным процессом 21 века", - заявил Назарбаев.
«Не сейчас, но через некоторое время, к 2030–2040 годам, мы тоже должны это сделать», — считает депутат Иманалиев.
Фото: rferl.org
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