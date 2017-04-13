Четырехлетний ребенок сгорел в «Камазе» в Аксу

Известно, что рядом с ребенком в этот момент находился отец.

В Аксу в результате возгорания в кабине «Камаза» погиб четырехлетний мальчик, передает pavlodarnews.kz.





По информации пресс-службы областного ДЧС, трагедия произошла вчера на пустыре по улице Камзина. Известно, что рядом с ребенком в этот момент находился отец.





«Сообщение поступило в 15:03 , пожар ликвидирован в 15:18 часов, ― сообщают в ДЧС. ― Площадь возгорания составила шесть квадратных метров. На месте работали семь человек личного состава и одна единица техники. Причины пожара устанавливаются, дело передано в департамент внутренних дел».





Фото: pavlodarnews.kz



