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Четырехлетний ребенок сгорел в «Камазе» в Аксу

13 апреля 2017, 12:31

Известно, что рядом с ребенком в этот момент находился отец.

В Аксу в результате возгорания в кабине «Камаза» погиб четырехлетний мальчик, передает pavlodarnews.kz.

По информации пресс-службы областного ДЧС, трагедия произошла вчера на пустыре по улице Камзина. Известно, что рядом с ребенком в этот момент находился отец.

«Сообщение поступило в 15:03 , пожар ликвидирован в 15:18 часов, ― сообщают в ДЧС. ― Площадь возгорания составила шесть квадратных метров. На месте работали семь человек личного состава и одна единица техники. Причины пожара устанавливаются, дело передано в департамент внутренних дел».

Фото: pavlodarnews.kz


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