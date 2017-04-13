После взрыва котла в Шахане прокуроры Караганды запустили проект «Безопасное тепло»

«Опасности подвержены особенно 140 домов - это 30 жилых домов и 110 школ, больниц, офисов, потому что в них котлы отопления размещены в подвальных помещениях. Это является нарушением технических регламентов», - отметили в пресс-службе прокуратуры.

В случае взрыва отопительного котла, стоящего в подвале, взрыв может повлечь человеческие жертвы. Безопасным местом для котлов является отдельно стоящее помещение в виде небольшой пристройки. Но денег у жильцов многоэтажных домов нет, в связи с чем рассматривается возможность оказания спонсорской помощь от представителей бизнеса.



