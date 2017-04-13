После взрыва котла в Шахане прокуроры Караганды запустили проект «Безопасное тепло»
13 апреля 2017, 14:08
Теперь надзорный орган особенно тщательно контролирует процесс работы систем отопления.
После взрыва отопительного котла в жилом пятиэтажном доме в поселке Шахан, где погибли 9 жильцов, прокуроры Караганды запустили проект «Безопасное тепло», сообщает МИА «Казинформ».
Теперь надзорный орган особенно тщательно контролирует процесс работы систем отопления.
«Проект запущен совместно с акиматом области. Мы провели анализ причин взрыва отопительного котла и последовавшего обрушения жилого пятиэтажного дома, который случился первого января в поселке Шахан», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области.
Прокуроры посчитали, что на территории региона установлено 688 автономных систем отопления в 788 жилых и административных домах, которые отключены от центрального теплоснабжения. Опасность в том, что основное количество зданий - это школы, детские сады, больницы, спортивные сооружения, а также 61 многоквартирный дом.
«Опасности подвержены особенно 140 домов - это 30 жилых домов и 110 школ, больниц, офисов, потому что в них котлы отопления размещены в подвальных помещениях. Это является нарушением технических регламентов», - отметили в пресс-службе прокуратуры.
В случае взрыва отопительного котла, стоящего в подвале, взрыв может повлечь человеческие жертвы. Безопасным местом для котлов является отдельно стоящее помещение в виде небольшой пристройки. Но денег у жильцов многоэтажных домов нет, в связи с чем рассматривается возможность оказания спонсорской помощь от представителей бизнеса.
Акимат области в настоящий момент ведет переговоры с владельцами заводов и крупных предприятий. Что касается больниц, школ и других государственных объектов, то там котлы отопления будут перенесены за пределы зданий летом, то есть после окончания отопительного сезона.
«В ходе прокурорских проверок с участием контролирующих органов выявлены 550 нарушений пожарных, санитарных, строительных норм. В рамках проекта ведется работа по закреплению за котлами ответственных лиц, их обучению пожарной безопасности, определению наиболее оптимальных путей выноса котлов из зданий, совершенствованию законодательства», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Прокуроры открыли номер «горячей линии», куда могут звонить граждане по вопросам деятельности отопительных котлов: 8 (7212) 35-35-39.
Напомним, первого января этого года в 22:40 в поселке Шахан Карагандинской области взорвался отопительный котел, стоявший в подвале пятиэтажного дома № 4 в микрорайоне №3. В результате произошло обрушение крайнего четвертого подъезда. Погибли девять жильцов, пострадали двое - 32-летний Александр Галышев и 11-летняя Елена Васильева. Первого апреля кочегар, проходивший свидетелем по громкому делу о взрыве, был найден мертвым в степи возле поселка Шахан. Он замерз в январские морозы. В ту ночь, когда произошел взрыв установки, кочегар был на смене и обязан был следить за бесперебойной работой отопительной системы.
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