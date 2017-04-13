«Дело Аблязова» - самый громкий судебный процесс близится к завершению

Подробности в воскресенье, в 20:00, в программе «Аналитика» на Первом канале Евразия.

Мухтара Аблязова обвиняют в финансовых махинациях, общая сумма которых составила свыше 7,5 млрд долларов. В этот раз на скамье подсудимых трое – все бывшие топ-менеджеры «БТА», передает zakon.kz





Признавший свою вину экс-председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов, бывший директор по кредитованию Кайрат Садыков и экс-председатель правления Садуакас Мамеш, которые вину признали частично. Ущерб, нанесенный их преступными действиями, оценивается в сумму более 1,557 триллиона тенге!





Мухтара Аблязова обвиняют в совершении преступлений по шести статьям Уголовного Кодекса РК: "Создание и руководство преступным сообществом в целях совершения преступлений", "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", "Покушение на присвоение или растрату вверенного чужого имущества", "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем", "Незаконное использование денежных средств банка", "Злоупотребление полномочиями".





Среди приглашённых суд в качестве свидетелей директора компаний, на чьи фирмы выдавались кредиты «БТА», а также бывшие сотрудники банка: Светлана Начинкина работала начальником инвестиционно-документарного отдела. Она заявила, что замешанных в финансовых махинациях руководителей "БТА" за границей консультировали юристы. Когда началось уголовное преследование, их вывозили из страны. В Бишкеке и Москве им давали указания о том, как избежать правосудия.





Раушан Кыздарбекова с 2005 по 2007 годы работала в одной из компаний, принадлежащих Аблязову. Она тоже выступает в качестве свидетеля. Именно ей на подпись привозили различные документы. В ходе слушания она заявила, что люди Мухтара Аблязова пытались вывезти ее из страны.





Зауре Куатбекова с 2008 года работала в "БТА" начальником кредитного комитета. Она утверждает, что на многих финансовых документах не её подпись.





Представитель потерпевшей стороны Талгат Амантай сообщил суду, что на заёмные средства «БТА» банком были приобретены три самолёта стоимостью более четырёх миллионов долларов. Причём сделка была оформлена на офшорную компанию, владелец которой ничего не знал о покупке. Через неё банк выдал займов на сумму более 10,5 миллиардов тенге. Обвинение считает, что Аблязов и Жаримбетов лоббировали интересы компаний при выдачи кредитов.





Главный обвиняемый, как и следовало ожидать, на суде отсутствовал. Его интересы представлял государственный защитник. К чему в итоге приведут судебные разбирательства? Что ждет обвиняемых?





Подробности в воскресенье, в 20:00, в программе «Аналитика» на Первом канале Евразия.



