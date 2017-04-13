Дамир Рыспаев: Для меня понятия "удобного" или "предпочтительного" соперника нет

Уже сегодня вечером станет ясно, с кем «Номад» поборется за титул чемпиона Казахстана и 16 апреля начнётся заключительная серия матчей плей-офф. В интервью пресс-службе клуба защитник «Номада» Дамир Рыспаев, поучаствовавший в двух победных шайбах в полуфинале, рассказал, какая атмосфера сейчас царит в «Номаде», поделился впечатлениями о прошедших стадиях плей-офф, а также как тренерский штаб и команда относятся к его успехам.





— Дамир, позади два пройденных круга плей-офф, а впереди финальная битва за титул чемпионов страны, как обстановка в команде?

— Пока всё складывается удачно, мы в финале и ждём соперника, восстанавливаем силы и готовимся к самым важным и решающим матчам сезона.

И с «Алматы», и с «Иртышом» было сложно, обе команды мастеровитые. С «Алматы» у нас началась серия с проигрыша, но все сделали правильные выводы. Мы ведь молодая команда, которой всегда и всем нужно что-то доказывать, и тренерам «Барыса», и тренерам «Номада», и самим себе в первую очередь, на что мы способны. А способны мы на большее, чем могли себе представить на старте сезона. И как по мне, именно в этом наш плюс: молодость и желание добиться большего, выйти на новый уровень.

Ведь даже если сравнить два последних сезона, то в прошлом «Номад» вышел в плей-офф, но не прошел дальше первого круга. В этом году дошли до финала. А значит, все мы растем и прогрессируем, и во многом это большая заслуга нашего тренерского штаба. Они правильно нас направляют, мотивируют, тренируют, готовят, за что им нужно отдать должное. Ведь опять же все мы молодые, амбициозные, каждый со своим «я», и не всегда просто с этим всем справиться, чтобы всё работало на благо команды.

Если же вернуться к матчам, то, все-таки, серия с павлодарцами была тяжелее, из четырех игр, три завершились в овертайме, последний матч нам удалось завершить аж на 109 минуте. Всё это не просто и высосало из нас много сил.





— Лично ты поучаствовал в двух победных шайбах, ожидал от себя такого?

— Не могу оценивать свою игру, но всё это показатель моих стараний, работы на протяжении года после дисквалификации. Терпение и труд всё перетрут, как говорится. Всегда стараюсь помогать команде, быть полезным игроком, а не просто отбывать номер, как с игровой стороны, так и в плане психологического давления на соперника. И да, в любом игроке есть такое желание, быть результативным, то есть либо отдать голевой пас, либо забить самому, если этого в хоккеисте нет, то, по-моему, это беда.





— Что тренерский штаб «Номада» сказал тебе после прошедших матчей плей-офф? Как в команде относятся к твоим успехам, поддерживают?

— Тренеры ведь видят, что я стараюсь, работаю, выкладываюсь как на играх, так и на тренировках. Поэтому они были только рады таким результатам. Но не будем лукавить, естественно, они удивились и моей результативности, и вообще игре в последнее время. Юрий Владимирович и Георгий Нодариевич уже не первый сезон работают со мной, поэтому, естественно, радуются моим успехам и помогают расти. В команде, конечно же, как в любом здоровом мужском коллективе не обошлось без шуток, но в то же время все рады, ведь победа есть победа, и не важно, кто приложил к этому руку. У нас отличный, дружный коллектив, все с хорошим чувством юмора, поэтому, где нужно мы пошутим, а где дело требует серьёзности, то и подход соответствующий.





— Сегодня вечером решится с кем «Номад» сыграет в финале, понятное дело, что соперника не выбирают, но всё же, кто предпочтительнее: опытный «Арлан» или молодой клуб «Темиртау». Допустим, история личных встреч в этом сезоне, говорит о том, что лучше бы «Номаду» сыграть с «Арланом», а что у вас в команде думают по этому поводу?

— Лично для меня понятия «удобного» или «предпочтительного» соперника нет. Поэтому кто бы в итоге не оказался, без разницы, это мой противник, мой конкурент, которого нужно будет побеждать. До финала доходят сильнейшие, поэтому, так или иначе, будет не просто. И «Арлан», и «Темиртау», абсолютно равные и сильные команды, а факт, что серия затянулась до седьмого матча, только подтверждает мои слова. Финал будет интересным и жарким, думаю, болельщикам и любителям хоккея понравится. Поэтому хотелось бы пригласить всех жителей и гостей Астаны на финальные игры, обещаю, вы увидите красивый и эмоциональный хоккей. Мы же в свою очередь рассчитываем на вашу поддержку, которая так нам необходима. Тем более вход на матчи «Номада» бесплатный, а это значит, что можно приглашать друзей и близких, думаю, места на нашей арене хватит всем!





Фото ХК «Барыс»



