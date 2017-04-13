В Сирии по складу химоружия ИГИЛ ударила коалиция США
13 апреля 2017, 16:38
От отравления ядовитыми веществами погибли сотни боевиков и мирных жителей.
Международная антитеррористическая коалиция во главе с США нанесла авиаудар по складу химического оружия на территории ИГИЛ в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооружённых сил Турции, передает Лайф.ру.
"На месте удара образовалось белое облако, затем желтое, что говорит о наличии большого количества отравляющих веществ. Пожар на месте продолжался до 22.30", — говорится в коммюнике, поступившем в распоряжение РИА Новости.
От отравления ядовитыми веществами погибли сотни боевиков и мирных жителей, заявили в генштабе Сирии. Удар, по данным военных, был нанесен накануне около 17.30-17.50 по местному времени (совпадает с московским).
Как отмечается в заявлении, массовая гибель людей доказывает наличие у террористов химических веществ, которые могут применяться как средство массового поражения. При этом сирийские военные в очередной раз подчеркнули, что Дамаск не обладает химоружием.
Ранее США обвинили Дамаск в том, что он нанёс удар с применением химического оружия в провинции Идлиб. Власти Сирии это опровергают.
Фото: ВВС США
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