В Сирии по складу химоружия ИГИЛ ударила коалиция США

Международная антитеррористическая коалиция во главе с США нанесла авиаудар по складу химического оружия на территории ИГИЛ в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

"На месте удара образовалось белое облако, затем желтое, что говорит о наличии большого количества отравляющих веществ. Пожар на месте продолжался до 22.30", — говорится в коммюнике, поступившем в распоряжение РИА Новости





От отравления ядовитыми веществами погибли сотни боевиков и мирных жителей, заявили в генштабе Сирии. Удар, по данным военных, был нанесен накануне около 17.30-17.50 по местному времени (совпадает с московским).



