Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Сирии по складу химоружия ИГИЛ ударила коалиция США

13 апреля 2017, 16:38

От отравления ядовитыми веществами погибли сотни боевиков и мирных жителей.

Международная антитеррористическая коалиция во главе с США нанесла авиаудар по складу химического оружия на территории ИГИЛ в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооружённых сил Турции, передает Лайф.ру.

"На месте удара образовалось белое облако, затем желтое, что говорит о наличии большого количества отравляющих веществ. Пожар на месте продолжался до 22.30", — говорится в коммюнике, поступившем в распоряжение РИА Новости.

От отравления ядовитыми веществами погибли сотни боевиков и мирных жителей, заявили в генштабе Сирии. Удар, по данным военных, был нанесен накануне около 17.30-17.50 по местному времени (совпадает с московским).

Как отмечается в заявлении, массовая гибель людей доказывает наличие у террористов химических веществ, которые могут применяться как средство массового поражения. При этом сирийские военные в очередной раз подчеркнули, что Дамаск не обладает химоружием.

Ранее США обвинили Дамаск в том, что он нанёс удар с применением химического оружия в провинции Идлиб. Власти Сирии это опровергают.

Фото: ВВС США

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...