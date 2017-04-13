В Минсельхозе рассказали об условиях изъятия земель под госнужды

Она отметила, что в случае изъятия земельного участка под госнужды владелец сможет получить равноценный земельный участок или компенсацию.

Согласно распространенным на презентации материалам у акиматов появится возможность изымать пастбища вокруг населенных пунктов, находящихся в собственности и землепользовании физических и юридических лиц путем отнесения к госнуждам нужд населения в пастбищных угодьях.



