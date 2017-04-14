Что допускается к перевозу по системе Карнет АТА?

Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» напоминает, что с 1 апреля 2017 года в Казахстане применяется система Карнет АТА.

Карнет АТА позволяет беспошлинно ввезти и идентифицировать временно ввозимые товары.

Карнет АТА является стандартным международным таможенным документом, позволяющим в упрощенном порядке беспошлинно ввезти, а также идентифицировать временно ввозимые товары и включающую в себя действующую в международном обращении финансовую гарантию по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов и сборов.

Карнет АТА экономит время и деньги таможни и экспортеров, улучшает надежное и безопасное перемещение товаров через границы.

По Карнет АТА допускается перемещение обширного перечня товаров, включая:

коммерческие образцы: драгоценности, украшения, часы, кожаные товары, и т.д.;

товары для ярмарок и выставок, выставочные кабины/стенды и т.д;

предметы старины, картины и другие произведения искусства;

профессиональное оборудование: СМИ, звук и радиовещание телевидение, кинематографическое оборудование, музыкальные инструменты, костюмы, театральные оборудование, механическое оборудование, электрооборудование, инженерное оборудование, хирургическое оборудование, оборудование для археологов, зоологов, конферансье, лекторов, спортсменов и т.д.

По Карнет ATA не перемещаются скоропортящиеся, потребляемые товары, товары для обработки и ремонта.

Оформляется Карнет ATA и выдается Внешнеторговой палатой Казахстана.

Положение о порядке оформления и выдачи Карнет Ата, тарифы на услуги по выдаче Карнет Ата, типовая форма на оформление и выдачу Карнет Ата и заявления-гарантии утверждены приказом Внешнеторговой палаты Казахстана от 27 марта 2017 года № 8.

См. также по этой теме пресс-релиз КГД Министерства финансов РК от 20 февраля 2017 года «В преддверии ЭКСПО-2017».