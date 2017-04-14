В Алматы сошел оползень
14 апреля 2017, 06:18
Проезжая часть дороги частично перекрыта, поврежден телефонный столб.
В Алматы в Бостандыкском районе сошел оползень, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Казселезащиты.
В результате накопление дождевых вод и подрезки склона в Бостандыкском районе по улице ПК«БАК Алма» напротив дома №28 сошел оползень объемом 30 кубрметров.
Проезжая часть дороги частично перекрыта, поврежден телефонный столб.
"Дана рекомендация акимату Бостандыкского района расчистить дорогу, также на указанном месте необходимо провести склоноукрепительные мероприятия", - говорится в сообщении.
Фото: Новости событий и катастроф
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