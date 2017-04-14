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В Алматы сошел оползень

14 апреля 2017, 06:18

Проезжая часть дороги частично перекрыта, поврежден телефонный столб.

В Алматы в Бостандыкском районе сошел оползень, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Казселезащиты.

В результате накопление дождевых вод и подрезки склона в Бостандыкском районе по улице ПК«БАК Алма» напротив дома №28 сошел оползень объемом 30 кубрметров.

Проезжая часть дороги частично перекрыта, поврежден телефонный столб.

"Дана рекомендация акимату Бостандыкского района расчистить дорогу, также на указанном месте необходимо провести склоноукрепительные мероприятия", - говорится в сообщении.

Фото: Новости событий и катастроф

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