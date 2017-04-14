Казахстанцы стали чаще болеть

По данным Минздрава РК в первом полугодии прошлого года заболеваемость всего населения республики достигла 55,16 тыс. на 100 тыс. человек, против 48,17 тыс. в аналогичном периоде годом ранее (на 14,5% больше). Это также на 5,3% больше, чем в целом по итогам 2015 года , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на Energyprom.kz





Рост заболеваемости увеличивает спрос на страхование на случай болезни - объем страховых премий за январь-февраль 2017 вырос год-к-году на 3%.





Например, показатель заболеваемости болезнями системы кровообращения за 9 месяцев 2016 года составил 2311,2 на 100 тыс. населеия, против 2071,2 за аналогичный период 2015 года (плюс 11,6% за год). Высокие показатели отмечаются в Алматы (3294,3), Южно-Казахстанской (2877,9), Северо-Казахстанской (2854), Кызылординской (2823,4), Восточно-Казахстанской (2762,9) и Жамбылской (2664,2) областях.





Показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями за 9 месяцев 2016 года составил 202,2 на 100 тыс. населения, против 199,3 за аналогичный период 2015 года (+1,5% за год). Наиболее высокие показатели наблюдаются в Северо-Казахстанской (335,2), Павлодарской (309,5), Костанайской (300,9), Восточно-Казахстанской (300,0), Карагандинской (293,6) областях. Впрочем, рост объясняется увеличением выявляемости в ходе проведения скрининговых исследований на определение онкозаболеваний на ранних стадиях.





Анализ заболеваемости населения туберкулезом за 9 месяцев 2016 года свидетельствует о снижении показателя в целом по РК на 8,2% - 54,8 на 100 тыс. населения, против 59,7 за аналогичный период 2015 года. За 9 месяцев 2016 года в больничные организации республики поступило на лечение 2,06 млн больных против 2 млн за аналогичный период 2015 года (+3,1%).