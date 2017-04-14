Казахстанцы стали чаще болеть
14 апреля 2017, 10:04
Самые частые проблемы со здоровьем касаются органов дыхания - с ними столкнулись 42% заболевших.
По данным Минздрава РК в первом полугодии прошлого года заболеваемость всего населения республики достигла 55,16 тыс. на 100 тыс. человек, против 48,17 тыс. в аналогичном периоде годом ранее (на 14,5% больше). Это также на 5,3% больше, чем в целом по итогам 2015 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Energyprom.kz.
Рост заболеваемости увеличивает спрос на страхование на случай болезни - объем страховых премий за январь-февраль 2017 вырос год-к-году на 3%.
Например, показатель заболеваемости болезнями системы кровообращения за 9 месяцев 2016 года составил 2311,2 на 100 тыс. населеия, против 2071,2 за аналогичный период 2015 года (плюс 11,6% за год). Высокие показатели отмечаются в Алматы (3294,3), Южно-Казахстанской (2877,9), Северо-Казахстанской (2854), Кызылординской (2823,4), Восточно-Казахстанской (2762,9) и Жамбылской (2664,2) областях.
Показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями за 9 месяцев 2016 года составил 202,2 на 100 тыс. населения, против 199,3 за аналогичный период 2015 года (+1,5% за год). Наиболее высокие показатели наблюдаются в Северо-Казахстанской (335,2), Павлодарской (309,5), Костанайской (300,9), Восточно-Казахстанской (300,0), Карагандинской (293,6) областях. Впрочем, рост объясняется увеличением выявляемости в ходе проведения скрининговых исследований на определение онкозаболеваний на ранних стадиях.
Анализ заболеваемости населения туберкулезом за 9 месяцев 2016 года свидетельствует о снижении показателя в целом по РК на 8,2% - 54,8 на 100 тыс. населения, против 59,7 за аналогичный период 2015 года. За 9 месяцев 2016 года в больничные организации республики поступило на лечение 2,06 млн больных против 2 млн за аналогичный период 2015 года (+3,1%).
В целом по итогам 2015 года общее число заболевших казахстанцев достигало 17,36 млн, число заболевших с впервые установленным диагнозом - 9,2 млн (на 2,2% больше, чем годом ранее).
В структуре заболеваемости для общего числа пациентов с впервые установленным диагнозом 42% занимали болезни органов дыхания. Для снижения детской смертности и заболеваемости пневмонией, и профилактики ее осложненных форм, в течении последних 5 лет в РК осуществляется вакцинация детей против пневмококковой инфекции в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
Кроме того, более 7% диагнозов приходилось на болезни мочеполовой системы и органов пищеварения, еще 6% заболеваний причинили травмы и отравления.
В то же время, с ростом заболеваемости растет и обеспокоенность казахстанцев своим здоровьем. Так, поступления по страховым премиям в сегменте добровольного личного страхования на случай болезни увеличились за год на 2,9%, до 7,05 млрд тг за январь-февраль 2017. Для сравнения, за первые два месяца прошлого года страховые компании собрали на 6,3% меньше премий, чем годом ранее.
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