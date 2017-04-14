В Нацбанке РК заявили о снижении годовой инфляции

Инфляция в Республике Казахстан в марте 2017 года составила 0,5%, в годовом выражении замедлилась до 7,7% (7,8% в феврале), передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

Снижению годовой инфляции способствовало замедление темпов роста цен по непродовольственным товарам, которые формировались, преимущественно, под влиянием укрепления обменного курса тенге. Основной вклад в годовую инфляцию привносит рост цен на продовольственные товары, при этом их месячное изменение существенно замедлилось, что позитивно отразится на будущей инфляции. Темпы роста цен на платные услуги остаются умеренными и с начала года сложились на более низком уровне, чем в среднем за аналогичные периоды предыдущих лет.

В марте наблюдалось снижение показателя базовой инфляции, как в месячном, так и в годовом выражении (с 0,56% до 0,36%, с 8,02% до 7,68%, соответственно), что подтверждает общий тренд на замедление инфляционных процессов. Проведенный в марте опрос населения по оценке инфляционных ожиданий демонстрирует, что уровень воспринимаемой годовой инфляции и инфляции за прошедший месяц находится на стабильном уровне с некоторыми колебаниями в отдельные месяцы текущего года, которые принципиально не меняют общую картину. Основным источником инфляции, по результатам наблюдений участников опроса, остается рост цен на продукты питания.

В марте ожидания по росту цен в следующем месяце находятся на уровне, сопоставимом с результатами опросов в январе-феврале. Рост цен в апреле 2017 года ожидает 54% респондентов, что на 20 п.п. ниже, чем в декабре 2016 года.

Ожидания населения относительно роста цен в следующие 12 месяцев, незначительно повысившись по сравнению с февралем, находятся на уровне января текущего года. Вместе с тем, доля оценивающих уровень инфляции через год выше, чем 10%, находится на минимальном уровне с момента начала наблюдений (январь 2016 года), а доля дающих росту цен оценку в менее чем 10% - на максимальном уровне за последние 9 месяцев.

В марте 2017 года инфляционные ожидания, рассчитанные с помощью вероятностного метода квантификации, несмотря на некоторое повышение, остаются достаточно стабильными. Так, количественная оценка инфляции на год вперед по результатам опроса, увеличившись на 0,2 п.п. по сравнению с февралем 2017 года, составила 6,1% и находится внутри целевого коридора 5-7% на 2018 год.