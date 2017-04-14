Скандал на шоу "Орёл и решка": Регине Тодоренко грозит штраф 2 млн рублей

Ведущая самого популярного на российском ТВ тревел-шоу "Орёл и решка" — Регина Тодоренко — немало удивила поклонников проекта, дав скандальное интервью во время своей поездки в Новосибирск, сообщает Life.ru





Тодоренко заявила, что зрителей вводят в заблуждение, рассказывая о мифической золотой карте с неограниченным финансовым лимитом — на самом деле, по словам звезды, бюджет каждой программы жёстко ограничен, а шикарные люксы в отелях они всего лишь берут в аренду на несколько часов. Заявления ведущей не остались без внимания генерального продюсера "Орла и решки" — Нателлы Крапивиной.





"Я, мягко говоря, была удивлена тому, как легко Тодоренко ввела в заблуждение огромное количество поклонников нашей программы, более семи лет рассказывающей абсолютно честно и достоверно о том, как можно провести уик-энд с разными бюджетами. Для меня, как для генерального продюсера проекта, всегда было принципиально важным соответствовать идее. Золотая карточка — это не символ, это реальные деньги, которыми продюсеры распоряжаются в рамках программы в неограниченном количестве. Единственное условие — это должно быть в пределах жанра и не противоречить морально-этическим нормам. За всю историю нашего тревел-шоу мы ни разу не обрезали бюджет и не загоняли себя в рамки. Безусловно, мы не можем потратить за уик-энд больше, чем физически возможно, и это, пожалуй, единственное ограничение. Но то, что госпожа Тодоренко позволяет себе подобные, по сути — лживые, комментарии, — это вопрос её некомпетентности и невовлечённости в проект. Она же не является организатором съёмочного процесса, не является продюсером шоу, соответственно, не обладает реальной информацией. Зачем ей это? Возможно, в целях личного пиара. За такие недопустимые заявления Регина будет оштрафована, возможно, уволена по окончании сезона", - высказала свою позицию Крапивина.





Как удалось выяснить, сумма штрафа для Регины Тодоренко за её скандальные заявления может составить два миллиона рублей.



