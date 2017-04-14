Прокуроры намерены перевоспитать казахстанских мужчин

Каждое третье убийство в Казахстане в 2016 году произошло в семье, в бытовых условиях.

Генеральная прокуратура намерена запустить цикл семинаров для глав семей о том, как проводить воспитательную работу , передает , передает МИА «Казинформ»





«Вся агрессия, которая происходит на наших улицах, в общественных местах, на самом деле это выплеск того, что происходит в семьях . В семьях атмосфера плохая, в семьях мы не готовим молодежь, каким образом быть отцом. Кстати, мы в прокуратуре на следующей неделе проводим цикл семинаров, как быть отцом. Это нам, мужчинам, очень важно, даже тем, кому за 50 уже», - сказал генеральный прокурор Жакип Асанов, выступая сегодня на расширенном заседании Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.





Генпрокурор считает, что казахстанцы должны поменять парадигму воспитания в семьях.





«Нам всех надо перевоспитывать, особенно мужчин. Может, кто-то думает, что это не относится к теме нашего сегодняшнего обсуждения. Мне кажется, самое главное, что мы сделаем - не законы менять. Мне кажется, эту нашу парадигму надо поменять и в целом понимание. Тогда, я думаю, что результаты будут», - пояснил Жакип Асанов.





Как ранее сообщалось, в 2016 году по сравнению с 2015 годом преступления против женщин возросли на 90 процентов . Каждое третье убийство произошло в семье, в бытовых условиях.



