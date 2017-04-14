В РК внесены изменения в правила организации питания школьников

Заявки потенциального поставщика услуг по организации питания не принимаются, если он состоит в Реестре недобросовестных участников госзакупок.

Приказом и.о. Министра образования и науки РК от 22 февраля 2017 года внесены изменения в Правил организации питания обучающихся в организациях среднего образования и приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в дошкольных организациях образования, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает Zakon.kz.

В частности, часть первая пункта 64 изложена в следующей редакции:





Договор заключается согласно утвержденному индивидуальному плану финансирования по обязательствам на соответствующий финансовый год в пределах выделенных средств и продлевается не более двух раз по истечении срока действия договора при отсутствии нарушений со стороны поставщика.





пункт 66 изложен в следующей редакции: Поставщик услуги после получения договора аренды получает санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии (несоответствии) объекта нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и гигиеническим нормативам до оказания услуги по организации питания обучающихся.





часть вторая пункта 75 изложена в следующей редакции: Привлечение поставщика осуществляется по аналогии с пунктами 69, 70, 71, 72 настоящих Правил.





пункт 77 исключен; пункт 78 изложен в следующей редакции: Медицинский работник медицинского пункта организации образования следит за своевременным прохождением работниками столовой медицинских осмотров.





пункт 80 изложен в следующей редакции: В организации среднего образования создается комиссия по мониторингу за качеством питания с участием представителей родительского комитета, администрации школы, медицинского работника медицинского пункта организации образования. Председателем комиссии является руководитель организации среднего образования.





Также изменения внесены в приложение 3 к Типовой конкурсной документации по выбору поставщика услуги или товаров по организации питания обучающихся в организациях среднего образования.





Так, предусматривается, что поставщик обеспечивает условия для ведения журнала контроля качества готовой пищи (бракеражный) организацией образования, по форме утвержденной Санитарными правилами.





Заявки потенциального поставщика услуг по организации питания не принимаются, если он:





- состоит в Реестре недобросовестных участников государственных закупок;

- близкие родственники, супруг(а) или свойственники потенциального или уполномоченного представителя данного потенциального поставщика обладают правом принимать решение о выборе поставщика либо являются представителем организатора конкурса в проводимых конкурсах;

- не является резидентом Республики Казахстан;

- при наличии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям в размере одного тенге и более (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан);





Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня первого официального опубликования.



