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В Казахстане количество мужских суицидов превышает женские в 5 раз

14 апреля 2017, 11:45

За последние 5 лет наше общество потеряло 16 тысяч 940 человек.

За последние 5 лет в результате суицидов в Казахстане погибло 16 тысяч 940 человек, из которых 13 568 это мужчины. Такие данные сегодня в ходе заседания Генеральной прокуратуры и Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК привела депутат мажилиса Гульнар Бижанова, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, согласно исследованию генерального штаба СССР о потерях Советской армии в 10-летней Афганской войне, число погибших оценивалось в 14 427 человек.

«Давайте сравним, 5 лет наши и 10 лет войны. Где мы теряем, где теряет общество, экономика, и речь идет не только о трудозатратах. Это потери жизни человеческой, которая несоизмерима ни с чем. Мы должны провести исследование и посчитать результат от внесения предлагаемых Генеральной прокуратурой поправок с точки зрения не только социального эффекта, но и экономического. А для этого нам нужно провести исследование. И нужно отработать этот момент совместно с министерством экономики» - заключила она.

Автор: Татьяна Ковалева, Астана
Фото: udoktora.net

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