Как в Казахстане будут контролировать выдачу водительских прав новичкам
14 апреля 2017, 12:40
Получить водительские права станет сложнее, но указанные меры позволят противодействовать коррупции в сфере выдачи ВУ.
Министерством внутренних дел РК на постоянной основе проводится работа по совершенствованию деятельности по регистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений и созданию благоприятных условий для обслуживания граждан.
Так, министерством с прошлого года введен экстерриториальный принцип выдачи водительских удостоверений, то есть теперь каждый гражданин вне зависимости от места регистрации может получить водительское удостоверение в СпецЦОНе любого региона.
Кроме того, для граждан, которые получают водительские удостоверения категорий (подкатегорий) А, А1, В, В1 в СпецЦОНах, отменена необходимость обязательного прохождения обучения в автошколах.
При этом, в СпецЦОНах прием экзаменов осуществляется с применением автоматизированных автодромов под видеонаблюдением, что исключает влияние экзаменаторов на результаты сдачи экзаменов.
В настоящее время, проанализировав опыт работы СпецЦОНови отзывы граждан, министерством в качестве дальнейших мер по исключению условий для коррупционных проявлений принято решение о прекращении приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений, получаемых впервые, в 25 районных регистрационно-экзаменационных подразделениях (которые находятся в небольшой удаленности от СпецЦОНов и крупных регистрационно-экзаменационных пунктов ОВД).
При этом в указанных подразделениях гражданам, у которых имеются водительские удостоверения, можно будет при необходимости обменять и получить дубликаты водительских удостоверений.
Экзамены у лиц, впервые получающих водительские удостоверения, будут приниматься только в СпецЦОНах, а также в городских и крупных межрайонных регистрационно-экзаменационных пунктах, которые будут оснащаться системами видеофиксации и современным программным обеспечением по приему экзаменов на знание ПДД.
При этом будет исключена возможность приема экзаменов только сотрудником РЭП, экзамены будут приниматься специальной постоянно действующей комиссией, в состав которой войдут представители общественности и других служб ОВД. В целом указанные меры позволят повысить уровень обслуживания граждан и противодействовать коррупционным проявлениям в сфере выдачи водительских удостоверений.
Фото: Migranto.ru
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