Ургант пошутил о переходе казахского языка на латинский алфавит
14 апреля 2017, 13:06
Он по-новому озвучил фразу: "Где, где? В Караганде".
В эфире популярного шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале 12 апреля звездный ведущий Иван Ургант пошутил о переходе казахского языка на латиницу, передает Zakon.kz
"Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил правительству страны разработать график перехода казахского алфавита на латиницу до конца 2017 года. С кириллицы на латиницу. Это означает, что поговорка будет звучать по новому: "Где, где? В Караганде", - сказал Ургант с английским акцентом.
Шутку можно услышать на 7 минуте видео (06:17):
Напомним, в своей статье Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил начать переход казахского языка на латинский алфавит. Глава государства заявил, что в 2018 году начнется подготовка школьных учебников, а в 2025 будет переход на латиницу будет осуществлен полностью.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4853855-bc3a69b435ccf98df66374ff36e6800d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...