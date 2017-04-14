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Ургант пошутил о переходе казахского языка на латинский алфавит

14 апреля 2017, 13:06

Он по-новому озвучил фразу: "Где, где? В Караганде".

В эфире популярного шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале 12 апреля звездный ведущий Иван Ургант пошутил о переходе казахского языка на латиницу, передает Zakon.kz

"Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил правительству страны разработать график перехода казахского алфавита на латиницу до конца 2017 года. С кириллицы на латиницу. Это означает, что поговорка будет звучать по новому: "Где, где? В Караганде", - сказал Ургант с английским акцентом.

Шутку можно услышать на 7 минуте видео (06:17):

Напомним, в своей статье Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил начать переход казахского языка на латинский алфавит. Глава государства заявил, что в 2018 году начнется подготовка школьных учебников, а в 2025 будет переход на латиницу будет осуществлен полностью.



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