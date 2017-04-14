Ургант пошутил о переходе казахского языка на латинский алфавит

Он по-новому озвучил фразу: "Где, где? В Караганде".

В эфире популярного шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале 12 апреля звездный ведущий Иван Ургант пошутил о переходе казахского языка на латиницу , передает , передает Zakon.kz





"Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил правительству страны разработать график перехода казахского алфавита на латиницу до конца 2017 года. С кириллицы на латиницу. Это означает, что поговорка будет звучать по новому: "Где, где? В Караганде", - сказал Ургант с английским акцентом.





Шутку можно услышать на 7 минуте видео (06:17):



