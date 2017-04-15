Он ее раздел и сам спустил штаны до колен - отец пострадавшей в Тургене девочки

Редакция Zakon.kz продолжает следить за развитием событий вокруг ситуации с нападением на 8-летнюю девочку в Алматинской области. О том, в каком состоянии сейчас находится ребенок, рассказал отец девочки.





- Ребенок до сих пор в шоке находится. До сих пор ей никакое обследование не делалось. До сих пор гоняют по больницам и нигде не могут нормально ребенка проверить. Кроме этого вчера в иссыкской больнице они под шумок 8,5 тыс сняли за томографию, - рассказал отец пострадавшей Эльдар.





Мужчина рассказал, что сам расследует произошедшее, ищет очевидцев.





- Нашелся еще свидетель, показал место происшествия, как и что было. Видел человек, как он ее раздел, и сам брюки по колено спустил. Вот такое было. Экспертизу сделают, тогда ясно будет , - говорит отец 8-летней жертвы нападения, добавляя. - Экспертиза была в Иссыке, два раза. И как нам теперь их понимать? В одной больнице говорят, что было изнасилование, сильные там разрывы. Сказали в роддом везти, а то может кровотечение начаться. В роддом привезли, там посмотрели и сказали, что ничего не было. Как нам поступать, что делать? Пришлось в город (Алматы) везти. Ничего до сих пор неизвестно.





Подозреваемый живет с семьей пострадавшего ребенка в одном селе.





- Я его видел. Он бродит все время, не работает, пьет, - рассказал Эльдар.



