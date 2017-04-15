Он ее раздел и сам спустил штаны до колен - отец пострадавшей в Тургене девочки
15 апреля 2017, 13:03
Мужчина рассказал, что сам расследует произошедшее, ищет очевидцев.
Редакция Zakon.kz продолжает следить за развитием событий вокруг ситуации с нападением на 8-летнюю девочку в Алматинской области. О том, в каком состоянии сейчас находится ребенок, рассказал отец девочки.
- Ребенок до сих пор в шоке находится. До сих пор ей никакое обследование не делалось. До сих пор гоняют по больницам и нигде не могут нормально ребенка проверить. Кроме этого вчера в иссыкской больнице они под шумок 8,5 тыс сняли за томографию, - рассказал отец пострадавшей Эльдар.
Мужчина рассказал, что сам расследует произошедшее, ищет очевидцев.
- Нашелся еще свидетель, показал место происшествия, как и что было. Видел человек, как он ее раздел, и сам брюки по колено спустил. Вот такое было. Экспертизу сделают, тогда ясно будет, - говорит отец 8-летней жертвы нападения, добавляя. - Экспертиза была в Иссыке, два раза. И как нам теперь их понимать? В одной больнице говорят, что было изнасилование, сильные там разрывы. Сказали в роддом везти, а то может кровотечение начаться. В роддом привезли, там посмотрели и сказали, что ничего не было. Как нам поступать, что делать? Пришлось в город (Алматы) везти. Ничего до сих пор неизвестно.
Подозреваемый живет с семьей пострадавшего ребенка в одном селе.
- Я его видел. Он бродит все время, не работает, пьет, - рассказал Эльдар.
Напомним, 14 апреля в селе Тургень мужчина напал 8-летнюю девочку, которая шла из школы. Преступник сбросил ребенка с моста в речку, затем волок ее по камням и разбитым бутылкам в сторону деревьев. Как рассказала пострадавшая, при этом напавший что-то налил ей в рот, и она уснула. Спас ребенка, спугнув подозреваемого, местный пастух. Девочку отвезли в местную больницу, оттуда ее направили в иссыкский роддом, из роддома пострадавшую направили в больницу ГРЭС-а. Так продолжалось всю ночь. Ни в одном из этих медицинских учреждений ребенку не поставили точного диагноза.
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