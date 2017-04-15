В Актюбинской области физрук выращивает страусов

У предпринимателя дальновидные планы – он хочет не только открыть страусиную ферму, но и парк.

Учитель физкультуры из Актюбинской области выращивает африканских страусов у себя в подворье, передает Kazpravda.kz.

Сайлаубек Матаев привез 20 маленьких экзотических птенцов-длинношеек летом прошлого года из Самарской области. Кредит в размере 1 млн 700 тыс. тенге на покупку страусов он с братом Жарасбеком получил в рамках "Дорожной карты занятости" под 6% годовых. Каждый птенец обошелся в 68 тыс. тенге.

Все предрекали предпринимателям, что птицы не переживут суровую зиму. Но сельчане не отступили от своей идеи, обеспечили птенцам должный уход. Конечно, в виду первого опыта были потери, но, к счастью фермера, незначительные. В результате птенцы не только выжили, но и окрепли – сейчас их рост достигает 1 м 60 см.

"Им еще расти и расти, – улыбается Сайлаубек. – Ведь скоро будет только год. Самое главное, позади зима, и они уже прошли адаптацию к нашим климатичес­ким условиям".

Сайлаубек говорит, что делает все, чтобы не допустить падежа. В этот период нужно запас­тись терпением. Достаточно выдержать еще более года, чтобы дож­даться яйцекладки. А по яйценоскости эта африканская порода признана лучшей и относится к долгожителям. Так что пройдет небольшое время – и все затраты, полагает предприниматель, должны окупиться.

Страус – птица непривередливая, при минимальном вложении в нее можно получить хорошую прибыль. Ведь длинношейки считаются безотходным бизнесом в производстве редких дорогих материалов: помимо мяса, яиц в особой цене их перья, кожа.

Предприимчивая семья из сельского округа считает, что страусиная ферма – вполне реальный и выгодный проект.

Сайлаубек при этом не скрывает, что есть и сложности. Весь корм он закупает на базаре, а там цены кусаются. Чтобы купить ведро специального корма с биодобавками, нужно выложить 1 000 тенге. Мешок стоит 5–6 тыс. А этого количества корма хватает на две недели. Предприниматель дополнительно покупает комбикорм, дробленку, из зелени – капусту, лук. Сайлаубек при этом не жалуется, просто говорит, что в этом деле поддержка государства была бы нелишней. Поэтому возлагает надежды на получение дополнительной льготной субсидии на дальнейшее расширение производства.

В планах фермера – покупка еще десятка страусят, 30–40 перепелок. Обратился для этого он к местным властям с просьбой предоставить земельный участок для расширения личного подсобного хозяйства. Считает, что было бы неплохо устроить близ поселка в естественных природных условиях экзотический страусиный парк, тем более что Булакский сельский округ располагается у самой международной трассы и входит в туристический маршрут области. А от Актобе аул всего в 50 км.