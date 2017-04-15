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Врачи рассказали о состоянии избитой в Тургене восьмилетней девочки

15 апреля 2017, 16:45

Согласно официальному заключению медэкспертов, изнасилования не было.

Директор ГКП на ПХВ «Алматинская региональная детская клиническая больница» Ролан Нурбаев прокомментировал состояние 8-летней девочки подвергшейся нападению со стороны 30-летнего мужчины, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам Нурбаева, состояние ребенка средней тяжести, стабильное. «Пострадавшая получает все необходимое медикаментозное лечение, а также консультацию психолога. Диагностирована черепно-мозговая травма, и контузия глазного яблока».

Стало известно, что в больнице девочка лежит вместе с мамой. Их разместили в отделении травматологии. По оценкам медиков, лечение продлится 7-10 дней.

Ролан Нурбаев заявил, что девочка чувствует себя хорошо, с ней работает психолог: «Она адекватная, веселая. На все вопросы активно отвечает».

Кроме того, директор больницы сообщил, что, согласно официальному заключению медэкспертов, повреждений половых органов нет.

Отвечая на вопрос о том, является ли профессиональным то, что для получения медицинской помощи необходимо было объехать несколько больниц и привлечь внимание общественности, Нурбаев сообщил следующее: «Не знаю этого момента. Как ребенок поступил к нам, мы оказали ей помощь. Со слов матери я понял, что она изначально поступила в районную больницу. Там были сделаны все необходимые исследования. Они не поверили экспертизе, хотели показать другому гинекологу. Акцент был сделан на изнасиловании. Хотя в первую очередь надо лечить черепно-мозговую травму, потому что в дальнейшем могут быть осложнения».

Директор детской больнице подчеркнул, что дело взято под особый контроль.

Напомним, 14 апреля в селе Тургень мужчина напал 8-летнюю девочку, которая шла из школы. Преступник сбросил ребенка с моста в речку, затем волок ее по камням и разбитым бутылкам в сторону деревьев. Как рассказала пострадавшая, при этом напавший что-то налил ей в рот, и она уснула. Спас ребенка, спугнув подозреваемого, местный пастух. Девочку отвезли в местную больницу, оттуда ее направили в иссыкский роддом, из роддома пострадавшую направили в больницу ГРЭС-а. Так продолжалось всю ночь. Ни в одном из этих медицинских учреждений не дали точного диагноза ребенку. Ее отец нашел очевидца, который видел, как подозреваемый раздел девочку.

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