В Уральске психбольной напал с ножом на женщину

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Западно-Казахстанской области вынесли приговор по делу о покушении на убийство, передает корреспондент BNews.kz. Судья зачитал приговор в отсутствии подсудимого.

Как сообщили в суде, 35-летний Дмитрий Фирсов был признан виновным в инкриминируемых ему деяниях. Однако мужчину освободили от уголовной ответственности в связи с психической болезнью.

Из материалов уголовного дела следует, что 31 января 2017 года грузчик одного из уральских магазинов возвращался домой с работы. Неожиданно, увидев идущую впереди незнакомую 36-летнюю женщину, он напал на нее с ножом. Первый удар был нанесен в спину, затем Фирсов повалил несчастную на спину и сел на нее верхом. Порядка 10 ударов ножом он нанес потерпевшей в грудь и шею. Спасли от неминуемой смерти женщину прохожие, которые отогнали нападавшего.

«На допросах Фирсов показал, что в его голове звучали голоса, которые требовали убить эту женщину. Мужчина состоял на учете в психиатрической больнице. Его мать сообщила, что в раннем детстве он отравился клофелином, после этого ушел в себя и стал замкнутым. Фирсов не пил и не курил. Всегда шел с работы домой», - сообщил судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Западно-Казахстанской области Кайрат Чалкаров.

Суд признал виновным Дмитрий Фирова в совершении преступления, предусмотренного статьей 24 УК РК «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». Но подсудимый был освобожден от уголовной ответственности.

«Фирсов будет проходить лечение в психиатрическом стационаре. Суд постановил взыскать с его матери моральный вред в пользу потерпевшей на сумму 300 тысяч тенге. Также его законная представительница должна выплатить 340 тенге, затрачены потерпевшей на лечение в областной клинической больнице», - отметил К.Чалкаров.

Лечение Фирсов будет проходить в республиканской специализированной психиатрической больнице интенсивного наблюдения, расположенной в городе Актас Талгарского района Алматинской области. Судья не исключил, что подсудимый может провести там остаток жизни.