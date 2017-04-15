Водитель маршрутки в Шымкенте возит девчонок бесплатно
При этом возраст «девчонок» не указан.
Городская маршрутка в Шымкенте возит девчонок бесплатно. Водитель маршрута №54 разместил объявление о собственных тарифах на перевозку. В принципе, тариф ничем не отличается от общепринятого в общественном транспорте Шымкента — для студентов, при предъявлении студенческого билета, стоимость проезда составляет 50 тенге, пишет «Отырар».
Всем остальным — 70 тенге. Но есть в объявлении креативного хозяина маршрутки отдельный пункт «девчонкам бесплатно». Удивительное фото разместил на своей страничке в соцсетях Нурдаулет Бекбауов.
Возраст «девчонок» не указан. Неизвестно, есть ли в маршрутке №54 возрастной ценз.
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