Водитель маршрутки в Шымкенте возит девчонок бесплатно

При этом возраст «девчонок» не указан.

Городская маршрутка в Шымкенте возит девчонок бесплатно. Водитель маршрута №54 разместил объявление о собственных тарифах на перевозку. В принципе, тариф ничем не отличается от общепринятого в общественном транспорте Шымкента — для студентов, при предъявлении студенческого билета, стоимость проезда составляет 50 тенге, пишет «Отырар».

Всем остальным — 70 тенге. Но есть в объявлении креативного хозяина маршрутки отдельный пункт «девчонкам бесплатно». Удивительное фото разместил на своей страничке в соцсетях Нурдаулет Бекбауов.

Возраст «девчонок» не указан. Неизвестно, есть ли в маршрутке №54 возрастной ценз.